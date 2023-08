Frente Amplio por México hace quedar a Mancera y Aureoles como “tramposos”

Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, rebatió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los resultados que el Comité Organizador publicó sobre el proceso interno de la coalición ‘Va por México’.

A pesar de que Miguel Ángel Mancera y Silvaro Aureoles no lograron pasar a la siguiente etapa del FAM, Jesús Zambrano; presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que el PRD continuará en alianza con el PRI y PAN con rumbo a las elecciones presidenciales, aunque resaltó solo estar “esperando las aclaraciones suficientes para seguir caminando en este propósito de construir una nueva mayoría”.

Ante ello, Aureoles señaló en una entrevista con la periodista Azucena Uresti para ‘Radio Formula’ las irregularidades y falta de transparencia por parte del Comité Organizador del Frente Amplio por México.

“No es entendible que a las 12 de la noche, del martes ocho, me notifiquen a mí como aspirante, ‘Silvano Aureoles consiguió 290 mil simpatías’, luego el miércoles nueve, en la reunión del Comité Organizador y el responsable técnico de la plataforma, dicen que porque rebase en varias entidades la cifra máxima permitida en la convocatoria me quedan 190 mil simpatías y luego dos horas después dicen que siempre no, que no pasamos porque hay inconsistencias”, detalló Silvano Aureoles.

Así mismo, el perredista exigió claridad en las condiciones para tomar en cuenta las firmas “porque sino parece que Mancera y yo solo somos mentirosos, tramposos, y eso no se los voy a aceptar nunca”.

Yo no acepto chicanadas, soy un hombre de leyes e instituciones. #SilvanoVa #PorMéxico pic.twitter.com/EbIC0M0oiv — Silvano Aureoles (@Silvano_A) August 10, 2023

Por último, el exgobernador de Michoacán señaló que las fallas que la plataforma para que los ciudadanos registraran su firma en apoyo de los aspirantes a tomar la responsabilidad de la construcción del Frente Amplio por México, nunca se resolvieron.

“Si mi partido decide que vamos solos, vamos solos. Si hay que ir en el frente, vamos en el frente. Lo que no pienso seguir pasando es que te maltraten, te excluyan”, acusó el perredista quien espera que en estos días se le dé aclare las condiciones que el FAM tomó para dejarlo fuera del proceso interno.