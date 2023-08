Niega AMLO cargada y uso de la Secretaría del Bienestar a favor de Sheinbaum

Después de que Marcelo Ebrard Casaubón, aspirante a la presidencia por Morena, denunció el uso de recursos públicos para favorecer a Claudia Sheinbaum en la misma contienda, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este jueves que la Secretaría del Bienestar haga “acarreo” en favor de la ex jefa de Gobierno.

El presidente explicó que “hay la instrucción de que no se use al Gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie” en el proceso de elección del Coordinador de la Defensa de la Transformación”.

“Marcelo, Adán y Claudia y todos me conocen perfectamente. Saben que no tengo una doble moral o un doble discurso. Saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo. (Marcelo) está en su derecho, pero es normal y además tiene el derecho de hacerlo y hay la instrucción que no se use al gobierno ni mucho menos al presupuesto para favorecer a nadie”, añadió.

López Obrador afirmó que los gobernadores “se están portando muy bien”, ya que “se suscribió un acuerdo y los gobernadores lo han cumplido al pie de la letra”.

“Pero somos distintos, no puedo meterme a lo otro, no debería meterme en esto, pero ustedes son los que provocan”, concluyó.