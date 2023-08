‘Chiste’ de AMLO tendrá impacto en su popularidad: Luis Estrada

El chiste con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó su conferencia de prensa matutina del miércoles, cuando le preguntaban por la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, podría cobrarle factura en popularidad, consideró Luis Estrada, director de SPIN Taller-Comunicación.

“Quiero aclarar lo de ayer [miércoles], que dio pie a una burda manipulación. Ya no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros”, respondió este jueves López Obrador. “Ayer, como a ustedes les consta, al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada, nada; tan es así, que por eso conté ese chiste”, explicó.

“Sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día de ayer en la prensa vendida y alquilada de que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los Altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia. Ellos son capaces de todo, yo no. No somos iguales, yo tengo principios, tengo ideales, soy un hombre de sentimientos, no me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás, nunca lo he hecho, por eso quería iniciar esta conferencia, de esa forma”, insistió el mandatario.

Para Estrada, esta situación surge de varios momentos. “Sabemos que el presidente no tiene empatía, que no le gusta hablar de esos temas”, añadió.

“El presidente tomó cuatro preguntas en la conferencia. Ninguna de ellas fue sobre este tema. Varias de ellas fueron leídas por los que se sientan hasta adelante, los que siempre hacen preguntas, y además no tienen que ver con la coyuntura. Incluso una fue de adulación explícita”, explica Estrada, cuya consultoría ha dado seguimiento puntual a las conferencias de prensa matutinas desde el primer día.

“Dado ese antecedente, estaba planeado que en la conferencia no hablará el presidente de ese tema y que si le preguntaran, entonces lo dejarían hasta el final y que se hiciera como el que no oía. Y entonces, el hacer ese “no oigo” –cuando perfectamente oyó– fue en realidad la razón por la cual tiene que hacer ese chiste, para que parezca que está evadiendo”, añadió.

Estrada añadió que, lo más importante, es que el presidente claramente sabía del tema antes de la conferencia. “Si el Presidente no sabía del tema antes de la conferencia, entonces sí estamos en otra dimensión de gobierno. El presidente sabía y sabiendo lo que había pasado, entonces lo ignoró. Y no solo lo ignoró, sino que quiso hacerse el gracioso. Y pues, la verdad, es que no le salió”, añadió.

En el último tramo del sexenio, veremos un AMLO más agresivo

Estrada afirma que el presidente López Obrador “hoy se hace el indignado y la víctima” ya que “es lo que hace en sus manejos de crisis: victimizarse como último recurso”.

El especialista afirma que, ante el escenario en el que AMLO tenga que multiplicar la improvisaciónm se puede esperar ver a un presidente “más violento y más agresivo que antes en las conferencias”.

“Hasta le hace daño a su propio gobierno, porque ya no va a contar o va a platicar de logros o avances, sino hacer insultos y descalificaciones”, añadió.

Estrada considera que este hecho no va a pasar desapercibido, pero no considera que este hecho marque al sexenio, como ocurrió en momentos anteriores, cuando el entonces presidente Peña Nieto dijo al finalizar un mensaje a medios “Ya sé que no aplauden” y cuando el entonces procurador Murillo Karam dijo: “Ya me cansé”.

“Ahorita estamos hablando de esto porque es lo más reciente, pero en realidad –a lo largo del sexenio– ha habido momentos iguales o peores del presidente en las conferencias. Creo que va a ser uno más. Yo veo que se está midiendo la aprobación del presidente a la baja. En una de esas, el presidente en los próximos días tiene por primera vez más desaprobación que aprobación. Y eso es muy importante para él”, concluyó.