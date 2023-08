Sin mencionar su nombre, AMLO refuta a Xóchitl: “En el sureste sí trabajan”

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “en el sureste sí se trabaja”, esto, después de que el fin de semana se volvieron virales declaraciones de Xóchitl Gálvez, senadora y aspirante a ser responsable del Frente Amplio por México rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, en las que señala que la cultura laboral es distinta en el norte que en el sureste del país.

“No podemos aplicar un modelo similar al del norte. No es su cultura”, afirmó Gálvez durante el segundo foro entre los aspirantes del Frente Amplio.

A pesar de la prohibición impuesta por las autoridades electorales, el mandatario volvió a hacer referencia a Xóchitl Gálvez.

“No [la] voy a mencionar, pero es que tengo que defender a todos los mexicanos. Soy el presidente de todos los mexicanos y no se puede ofender a la gente, sobre todo, a los pueblos originarios”, comentó López Obrador.

Sobre el video, López Obrador insistió en que “no sale en ningún lado”, debido a un cerco de medios de comunicación.

“Muchísimo se trabaja en los pueblos del sureste, en todo México. Chiapas fue en el estado que más se redujo más la pobreza. En todos [se redujo], pero el primer lugar es Chiapas, en los últimos tiempos, del 2018 al 2022. Hubo una reducción como del 10%, poco más. El segundo lugar en reducción de pobreza fue Baja California, en el norte. Tercer lugar fue Chihuahua en el norte, y el cuarto lugar Tabasco, en el sur-sureste. Quinto lugar, fue Hidalgo”, añadió.

El presidente dijo que “no es cierta” la idea de que “hay una región [del país] que vive de otra”. “Lo que se está buscando ahora es que haya un desarrollo horizontal. Imagínense, si no se trabajara en el sureste, ¿Cómo hubiésemos vivido en décadas? ¿Saben de dónde se obtenía la mayor cantidad de recurso para el presupuesto? Del petróleo, y ¿De dónde se extraía el petróleo? Del sureste”, comentó.

“Se tiene que ir poco a poco sensibilizando porque son mitos que se han venido alentando por este pensamiento conservador: “Sí eres pobre es porque no trabajas, porque eres flojo”. No, la pobreza no es por culpa del destino, de la casualidad o porque Dios quiere. La pobreza es porque no hay opciones, oportunidades, no hay oportunidad social. No se puede salir adelante cuando solo se beneficia a los de arriba”, concluyó.

Ya hasta me arman una campaña de desinformación: Xóchitl Gálvez

En redes sociales, la senadora respondió a la mención del mandatario. “Somos un país diverso, por eso, el desarrollo sostenible debe planearse con identidad regional. No es lo mismo lo que funciona en el Norte del país, en el Centro o en el Sureste mexicano, afirmó Xóchitl Gálvez en un mensaje de Twitter.”