Tribunal Electoral pasa ‘bolita’ al PRD y piden que resuelva queja de Miguel Ángel Mancera

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio respuesta a la impugnación que el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, ingresó tras ser eliminado del proceso interno del Frente Amplio por México.

Mancera denunció ser “excluido” de la contienda en la que buscaba asumir la responsabilidad de la construcción del Frente Amplio por México a pesar de haber cumplido con los requisitos, ente ellos reunir más de 150 mil firmas.

La Sala Superior ordenó al PRD darle solución a la inconformidad del perredista Mancera, tras someterse a votación y obtener tres votos a favor y dos en contra.

Por otro lado, Mancera aseguró que solo busca que “se aclare lo que dijimos desde un principio porque lo que nos dijeron es ‘no, no tiene razón, porque es que está reclamando’, pues vamos a demostrarlo judicialmente. Hoy el tribunal en su proyecto nos da la razón de lo que alegamos.”

También el exjefe de gobierno de la CDMX aclaró que el proceso interno del PRI, PRD y PAN

Ante la recta final del proceso interno del PRI, PAN y PRD para elegir al responsable del FAM, y probablemente al candidato que representará a la coalición en las elecciones presidenciales del 2024, Mancera mostró no estar interesado en intervenir o ser reintegrado a la contienda.

No es mi intención afectar el proceso porque nosotros no pedimos ninguna medida suspensiva del proceso (...) Ni siquiera en la argumentación de la impugnación hemos pedido que se suspenda, por el contrario, les he deseado tanto a Xóchitl como a Beatriz que les vaya bien

— Miguel Ángel Mancera