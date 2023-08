Por “malagradecida”, encaran a Sandra Cuevas y amaga con retirarle el respaldo del PRI

Cynthia López, diputada federal por el PRI, encaró a Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, durante la marcha por la paz que se realizó en la Ciudad de México para protestar por el asesinato de un empresario hindú en la colonia Algarín.

La abanderada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) publicó dos videos; el primero de ellos es en el que encara a Sandra Cuevas durante la manifestación y sostuvo que la encargada de la demarcación capitalina es una persona prepotente y por ello no gozará del respaldo político que necesita para garantizar sus aspiraciones electorales.

Durante esta grabación, declaró que habían personas que impedían la cercanía con Cuevas; sin embargo, al acercarse a ella, López Castro advirtió que no ha podido concretar audiencia con la alcaldesa y que no le ha podido entregar las peticiones que ha dejado incompletas.

“Querida Sandra por prepotente y arrogante no te vamos a apoyar para tu reelección. Le diste la espalda a los vecinos de la Cuauhtémoc , que no se te olvide que ganaste por la Alianza, crees que puedes sola, sola te quedarás” pic.twitter.com/CVBsHaD7ay — Cynthia López Castro (@cynthialopezc1) August 26, 2023

“Que no se te olvide que te dimos 65 mil votos para ganar la alcaldía. Y si no, no vamos a buscar reelegirte. Va más de un año que te he pedido audiencia para entregarte las más de 4 mil peticiones y gestiones y no me han recibido”, amagó.

Fue por este disgusto en el que recordó los 65 mil votos que aportó el PRI a Sandra Cuevas y, ante las desatenciones, la coalición no le ayudará, por lo que le sugirió que piense en una candidatura independiente o algún otro partido. “Por su prepotencia, por malagradecida y por no cumplir a la gente lo que prometió”.

En el segundo video, que realizó después de alejarse de la manifestación, refirió que había más de 60 personas cuidando a la alcaldesa y que utilizó vehículos de la policía para llegar ahí, además de que volvió a condenar la prepotencia de Sandra Cuevas y, por ello reiteró la ruptura de Va por México con ella.

No apoyaremos la reelección de Sandra Cuevas, que se la juegue sola a ver si le da , la ha dado la espalda a la gente que la hizo ganar . Le falló a quienes creímos en ella y le dimos el voto . pic.twitter.com/UFP3wLz0qB — Cynthia López Castro (@cynthialopezc1) August 26, 2023

“Si se quiere reelegir, que busque otro partido, que le pida perdón a Morena o que sea independiente, porque la alianza Va por México no le vamos a dar su reelección [...] Si se cree muy lista y cree que puede sola, adelante, que se la juegue, que sea independiente, ya veremos en un año dónde está”, apuntó durante el segundo video.

Sandra Cuevas quiere ser jefa de gobierno y secretaria de seguridad

El pasado 14 de agosto, Sandra Cuevas reveló que quiere ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), ello a pesar de que en febrero de este año dijera que, al terminar su mandato en la Cuauhtémoc, renunciaría a la política.

Aunado a ello, en junio mencionó que le gustaría, también, ser la próxima secretaria de Seguridad de la CDMX pues, de acuerdo con ella, tendría un buen desempeño, ya que conoce el origen del crimen y sabría cómo enfrentarlo.