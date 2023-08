Dulce María Sauri le pide a Beatriz Paredes que no decline en favor de Xóchitl Gálvez

La expresidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, se anunció preocupada del futuro que tendrá el proceso interno de la coalición del PRI, PAN y PRD (Frente Amplio por México).

A través de una publicación en la red social de Elon Musk, la funcionaria priista lanzó un comunicado donde señaló que esta inquietud nace por la “posibilidad de concluir anticipadamente el proceso de postulación de la persona responsable de la construcción del Frente Amplio x México”.

“Solicitamos a Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez que mantengan su compromiso de participación, independientemente de los resultados finales”, declaró la vocera del Frente Amplio de Renovación.

Asimismo, Dulce María Suri detalló que parte de la facción del PRI “tenemos el derecho y la obligación de levantar nuestra voz para alertar que la terminación abrupta, sin más explicación que una supuesta ventaja en encuestas que no se han dado a conocer, dañaría seriamente las posibilidades futuras de la aspirante ganadora”.

También en dicho comunicado, Sauri hace referencia a las declaraciones que Alito Moreno hizo en donde aseguró que las encuestas no eran favorecedoras para la priista Beatriz Paredes, por lo que mencionó que “este proceso en marcha no es de los partidos políticos, es de la ciudadanía, y no puede ser expropiado por cálculos mezquinos de índole alguna”.

Mientras que en diversas entrevistas que Dulce María Sauri ofreció a distintos medios de comunicación, la exgobernadora de Yucatán señaló la importancia de la unión, ya que “gane quien gane, le levante el brazo a la otra”, porque “se necesitan mutuamente”.