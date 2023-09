Luis Donaldo Colosio descarta buscar candidatura presidencial

El alcalde de Monterrey, Nuevo León, Luis Donaldo Colosio, descartó buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México para las elecciones del año próximo, pese a que su nombre era de los más mencionados para la contienda.

Ante estudiantes de la Universidad de Monterrey (Udem), quienes le cuestionaron sobre sus aspiraciones políticas, dijo que entre las razones que lo llevaron a tomar esa decisión fueron la falta de experiencia, no tienen un equipo, aún no tiene el suficiente respaldo social, no quiere ser quien divida a la oposición y quiere pasar tiempo con sus hijos.

“Respeto mucho a Movimiento Ciudadano, es la plataforma en la que pretendo quedarme para hacer mi carrera política durante el tiempo que continúa en ella, pero no voy a hace artífice de la fractura de la oposición, sería irresponsable”.

Esta sería la segunda vez que el hijo del excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Murrieta, le da la espalda a ese partido político, pues cuando ganó las elecciones para el gobierno municipal de Monterrey “pintó su raya” de esa organización.

“Movimiento Ciudadano fue una plataforma que nos permitió contender, pero yo no me le debo a MC, al contrario, yo me deslindo respetuosamente o pinto mi raya”, dijo en aquella ocasión.

De esta forma, Movimiento Ciudadano reduce aún más sus posibles candidatos para contender en las elecciones de 2024, pues Dante Delgado, coordinador nacional de ese partido, había dicho que los dos aspirantes más fuertes era el alcalde de Monterrey y el gobernador de la entidad, Samuel García.

Además de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se deslindó de la dirigencia nacional del partido que lo llevó a conseguir la gubernatura de esa entidad, aunque Delgado negó que se trata de alguna fractura, sino de una fuerte diferencia al interior del partido.

Aunque en julio pasado, en una entrevista, Dante Delgado se “destapo” como posible candidato del partido naranja a la presidencia de México; sin embargo, también incluyó a la senadora Patricia Mercado y al diputado federal Jorge Álvarez Máynez.