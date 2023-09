¿Mario Delgado dejará dirigencia de Morena por la jefatura de gobierno de la CDMX?

Mario Martín Delgado Carrillo, presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional, podría estar contemplando participar por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Yo podría gobernar la Ciudad de México porque me parece que he tenido la experiencia en áreas fundamentales, que son la seguridad, las finanzas y la educación. Creo que esa experiencia me puede servir para hacer un buen gobierno”, aseguró Mario Delgado en una entrevista para ‘La Jornada’.

Mientras que por la mañana del lunes, el dirigente nacional de Morena mencionó que en caso de decidirse y buscar ser Jefe de Gobierno de la CDMX, este tendrá que renunciar a la dirigencia del partido guinda.

“Obviamente tendría que dejar de ser dirigente, no puedo ser juez y parte, eso está implícito. No, no puedo ser el dirigente de Morena y participar para ser coordinador en alguna entidad”, declaró Delgado en entrevista con el periodista Manuel Feregrino.

Asimismo, Delgado dio un repaso en su trayectoria como político. “Mi primer trabajo en el gobierno de la ciudad fue con Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno y yo fui director de informática y estadística de la Policía (...) a mí me tocaba asistir al gabinete de seguridad todos los días”

Por otro lado, el presidente de Morena detalló que este lunes estará dándose a conocer la convocatoria para los aspirantes que buscan una de las nueve gobernaturas y la jefatura de gobierno de la CDMX.

Entre el 25 al 26 de septiembre, los aspirantes deberán registrarse ante el partido guinda, a lo cual Mario recalcó que los aspirantes “no necesariamente tienen que renunciar” a sus cargos para participar. Sin embargo, esta condición no aplica para el presidente del partido, ya que Mario Delgado sí tendría que hacerlo.

