Cuatro décadas de Protección Civil, y México no logró evitar 12 mil muertes

Los desastres naturales en México han costado al menos 952 mil millones de pesos desde 1980 de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Sin embargo, el tortuguismo para impulsar la prevención –como pasa con el 23% de avance en los Atlas Municipales de Riesgo– impidió que se salvaran más de 12 mil vidas.

México es un país históricamente castigado por el poder de la naturaleza, ya sea por su inapropiada relación con el territorio, o por las omisiones de gobernantes que provocan pérdidas materiales y humanas. A lo largo de su historia, ha sido azotado por sismos, inundaciones, sequías, huracanes y erupciones volcánicas que, en la mayoría de los casos, afectan a las poblaciones económicamente más vulnerables.

Solo entre 2020 y 2022, se suscitaron mil 622 incidentes de desastre por los que el gobierno federal gastó 64 mil 669.3 millones de pesos para intentar resarcir daños y pérdidas.

Desde 1980, los desastres más devastadores en territorio mexicano son los sismos de 1985 y 2017 (7 y 19 de septiembre); las inundaciones en Chihuahua (1990), Chiapas (1998), Puebla (1999), Veracruz (1999) y Tabasco (2007); los ciclones tropicales Dean (2002), Wilma (2005), Ingrid, Manuel (2007), Alex, Karl y Matthew (2010); los huracanes Gilberto (1988), Diana (1990) y Paulina (1998); y la erupción del Chichón (1982).

El sismo de magnitud 8.1 suscitado el 19 de septiembre de 1985 es el evento más devastador que ha enfrentado nuestro país en los últimos 50 años. Según las cifras oficiales, las pérdidas humanas por éste movimiento telúrico superaron las 6 mil personas y los costos por la catástrofe rebasaron los 70 mil millones de pesos.

Dicha tragedia ocasionó que en México se crearan el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en 1986; y dos años más tarde el CENAPRED que por más de tres décadas ha desarrollado el Atlas Nacional de Riesgos (ANR), documento que integra información sobre fenómenos y riesgos a los que están expuestos los mexicanos y su entorno.

Asimismo, se decretó al 19 de septiembre como el Día Nacional de Protección Civil con el fin de fomentar una cultura de autoprotección y despertar el interés de los mexicanos en crear acciones de prevención que, desde entonces, han evolucionado del entendimiento del fenómeno natural, al análisis del riesgo que estos pueden ocasionar.

El CENAPRED clasifica a los riesgos por desastres naturales en dos grandes grupos: geológicos (sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, inestabilidad de laderas y hundimientos); e hidrometeorológicos (ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones, tormenta de nieve, granizo y sequías).

No obstante, también contempla como desastres a los sanitario-ecológicos (epidemias, plagas y contaminación del aire, agua y suelo); a los químico-tecnológicos (incendios, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones, derrames); y a los socioorganizativos (accidentes de tránsito, suspensión de servicios vitales, concentraciones o movimientos masivos de población).

En México más de 2 mil volcanes en territorio nacional; sin embargo, las zonas de mayor peligro se ubican en el Eje Volcánico Transversal, que pasa por los estados de Colima, Jalisco, Nayarit, Michoacán, México, Puebla y Morelos, y contempla a los volcanes más activos como el Ceboruco, el Volcán de Colima y el Popocatépetl que, éste último con semáforo de actividad en amarillo fase dos.

Por nuestro país también pasa el llamado Cinturón de Fuego el Pacífico, es considerada como la región con mayor actividad volcánica y sísmica del mundo. Es por esta razón que en los estados de la costa del Océano Pacífico son en los que se originan los movimientos telúricos de mayor escala.

De acuerdo con el Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la regionalización sísmica de la República Mexicana se divide en cuatro zonas: A (muy baja), B (baja), C (alta) y D (muy alta).

Cabe señalar que, a pesar de que hay zonas clasificadas con baja peligrosidad sísmica, no significa que el peligro o la actividad sísmica sea nula; sino que la recurrencia de la sismicidad es menor y de magnitudes inferiores.

De acuerdo con el CENAPRED, el 45% del territorio nacional es propenso a inundaciones y las entidades más propensas a afectaciones por fenómenos como huracanes y tormentas tropicales son Baja California Sur, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Campeche, Colima, Quintana Roo, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Yucatán.

Actualmente, los especialistas coinciden en que los desastres no son de carácter natural, sino que corresponden a un orden socionatural, ligado a factores como a la falta de planeación urbana, la desigualdad, pobreza y, en el caso de México, la corrupción.

“Hoy entendemos que el desastre se entiende desde el riesgo, es decir desde la posibilidad que un fenómeno ocurra en un lugar, en cierto tiempo, y que cause daños tales que interrumpa el funcionamiento normal de la sociedad”.

Los sismos de septiembre de 2017 pusieron en evidencia que los actos de corrupción de inmobiliarias y funcionarios públicos que utilizaron materiales de baja calidad y violaron reglamentos de construcción, costaron la vida cientos de personas en Oaxaca, Puebla, Morelos y Ciudad de México. En dichas entidades se declararon 700 municipios en desastre, de los cuales el 59.9% presentan un alto grado de marginación.

A casi 40 años de la fatídica mañana de septiembre de 1985 y a seis de los sismos de 2017, la creación y el desarrollo de los Atlas de Riesgos (AMR) apenas alcanza el 23%, pues solo 582 de los 2 mil 471 municipios del país tienen cobertura de un AMR, instrumentos que, según la Ley General de Protección Civil, deben ser tomados en cuenta para la autorización de construcciones, infraestructura y asentamientos humanos.

El 60% de los 2 mil 471 municipios de nuestro país se ubican en zonas de actividad y peligro sísmico alto y muy alto, según el reporte Identificación de peligro sísmico a nivel municipal del CENAPRED, siendo Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Colima, Guerrero, Veracruz, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Baja California, Sonora y Baja California Sur las entidades con mayor territorio en zonas de peligrosidad.

Juan Carlos Jiménez, investigador en riesgos geológicos y geofísicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, explicó a Publimetro que las claves para la prevención de desastres como los de 1985 y 2017 están en la elaboración y el cumplimiento de los reglamentos de construcción; y, en segundo lugar, la concientización de la población sobre su vulnerabilidad.

“Estas malas prácticas van a seguir. No tenemos la cultura de lo que es la legalidad, en este caso, el cumplimiento de la reglamentación, si es que existe, porque no tampoco todos los municipios cuentan con reglamentos y construcción. Entonces se dan prácticas de autoconstrucción; sin embargo, se sabe del peligro hasta que el fenómeno ocurre, eso desafortunadamente es así en nuestro país”

Jiménez Velázquez subrayó que se debe enfatizar la participación en los macrosimulacros; pero también impulsar otros promovidos desde la sociedad civil para mejorar la respuesta de la población ante un eventual desastre. “Hay muchas personas que no participan aunque sean simulacros nacionales. El peligro existe y siempre va a existir, lo importante es llevar la práctica en los simulacros”, sostuvo.

Aunque la frase “y retiemble en sus centros la tierra”, contenida en el himno nacional mexicano tiene un origen bélico, los movimientos telúricos de gran impacto de los últimos años en México provocaron que algunas personas asocien estas palabras de Francisco González Bocanegra y al mes de septiembre con la actividad sísmica del país.

Sin embargo, la comunidad científica señala que si bien los sismos que más daños provocaron desde 1980 ocurrieron en septiembre, esto no quiere decir que haya una relación o fundamento científico que asocie al mes patrio con los temblores.

“Septiembre no es el mes de los sismos. En lo que va del año se han presentado más de 16 mil sismos, el año pasado el mes que más tembló fue noviembre. Ha habido varios sismos importantes que han tenido el mismo cumpleaños, se han repetido dos o tres veces, son coincidencias, los sismo no se pueden predecir y no queda más que estar preparados”.

— Juan Carlos Jiménez.