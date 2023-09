Sin sueldo y con fuero, así es la propuesta para la creación de la Senaduría Honorífica para expresidentes

El senador de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán presentó una iniciativa en la Cámara Alta en la que propone crear la figura de Senaduría Honorífica por mandato de Ley para expresidentes.

La propuesta busca reformar el artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la creación de esta figura para que los expresidentes, terminando su mandato, puedan ser senadores honoríficos.

Rojas Díaz Durán argumenta en su iniciativa que sería una senaduría por tiempo determinado y no para perpetuar a una persona, sino para “dar valor a la experiencia y el conocimiento”.

“La participación de quienes hayan ostentado la presidencia de la República en la conformación de la Cámara de Senadores traería consigo beneficios, entre los que se encuentra: enfrentar los constantes retos y cambios sociales”, indica el escrito.

Senador de Morena, Alejandro Rojas Díaz Duran.

¿En qué consiste la iniciativa?

La propuesta indica que la Senaduría Honorífica se ejerza por 6 años sin posibilidad de volver a ejercer, no contará con sueldo ni voto en el Pleno del senado, tampoco serán parte de alguna fracción parlamentaria, pero sí tendrá voz, no podrán ser reconvenidos por sus opiniones; y no podrán ocupar otro cargo público mientras estén en el Senado, y le serán aplicables los artículos 61 y 62 de la Constitución mexicana

La iniciativa de Morena propone que el Artículo 56 de la Constitución mexicana quede:

“Además de las senadoras y los senadores a los que se refiere el párrafo anterior, también integrarán la Cámara de Senadores las expresidentes de la República que hubiesen sido electos democráticamente o se hayan desempeñado como sustitutos, por un periodo improrrogable de seis años inmediatos a la terminación de su cargo, salvo que opten por no ejercer este derecho o se hubiese determinado su responsabilidad en términos del Título Cuarto de esta Constitución”, indica la propuesta.

Propuesta para la creación de la Senaduría Honorífica. (Foto: Gaceta Parlamentaría).

El argumento de la iniciativa del legislador Díaz Durán es que sería valiosa para el Senado de la República que las decisiones se tomen en la Cámara Alta, cuenten con la intervención de quien dirigió al país por seis años y cuenta con experiencia “de primera mano” de las necesidades de la sociedad.