AMLO revira al INE y proceso electoral 2024, entre los temas clave de la mañanera.

Este viernes 22 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la conferencia de prensa matutina, la mañanera, desde Palacio Nacional.

Al no tener un informe especial, la mañanera tiene formato libre.

Actualización minuto a minuto

Viernes 22 de septiembre.

08:23. Manuelita Obrador no debe de participar [en la contienda para la gubernatura de Chiapas]. “No quiero que se restablezca la mala costumbre del amiguismo y del influyentismo de todas esas malas lacras de la política. Mi familia no. Si no, no avanzamos. Se llegó al extremo de que querían poner a sus esposas o esposos de gobernadores, o hasta de presidente de la República. Yo tengo que agradecerle a Beatriz que decidió no ser primera dama”.

“No debe de inmiscuirse la familia. Y les tengo que agradecer a mis hijos. Mientras yo esté en activo, ningún cargo. Y no deben de desarrollarse a la sombra del papá”, añadió López Obrador.

“Tengo que agradecerles, porque para pegarme a mi, les pegan a ellos”, comentó.

08:16. Aspirantes deben renunciar. El mandatario afirmó que varios integrantes de su gabinete van a pedir licencia o renunciar para aspirar a cargos de elección popular en 2024. Menciona entre los posibles a Rocío Nahle, secretaria de Energía. Señaló que son entre ocho y 10 funcionarios los que se irán.

08:13. Cambios en el gabinete. “Me dijo el doctor López Gatell... yo creo que quiere despedirse”, explicó el presidente, confirmando la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. AMLO aprovechó para agradecer el trabajo de los funcionarios y señaló que “si no son electos, tienen las puertas abiertas”.

08:05. Felicita AMLO a los Pericos de Puebla, equipo de béisbol.

07:45. AMLO hace un recuento de las obras extra que se han hecho en el corredor del Istmo de Tehuantepec.

07:25. AMLO revira y añade una posdata al mensaje del INE. “P.D. Si eres conservador y estás en contra de la Transformación del país porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuántos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede causarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes”.

07:22. El mensaje que el presidente deberá poner previo a cada mañanera es: “Las conferencias de prensa matutinas del Presidente de la República, tienen por objeto difundir propaganda institucional o gubernamental, con fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que no podrán hacerse pronunciamientos relacionados con tópicos políticos o electorales que afecten de manera indebida la equidad de las contiendas comiciales e influyan en la ciudadanía, de igual manera no podrán realizarse manifestaciones o expresiones en favor o en contra de las fuerzas políticas o personas identificadas con estas”.

07:19. Arremete contra el INE. “Acabo de enterarme que el INE está pidiéndonos de que antes de empezar la conferencia pongamos un letrero, un párrafo, y yo voy a agregar otro que va a decir, palabras más, palabras menos: ‘Si eres conservador y racista, no veas este programa, te puede afectar’”.

07:13. Ya llegó el agua a Nuevo León. El presidente presume operación del acueducto “El Cuchillo II”.

07:02. El presidente es cuestionado sobre temas de agua potable en México. AMLO promete informe al respecto.

07:00 Inicia la mañanera