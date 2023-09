¿Quién es Manuela Obrador? La prima de AMLO a la que bateó para que no sea candidata

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su prima, la diputada federal Manuela Obrador, compita en el proceso interno de Morena para definir candidato a la gubernatura de Chiapas en las elecciones federales de 2024.

“Manuelita Obrador no debe de participar. No quiero que se restablezca la mala costumbre del amiguismo y del influyentismo, de todas esas malas lacras de la política. Mi familia no. Si no, no avanzamos. Se llegó al extremo de que querían poner a sus esposas o esposos de gobernadores, o hasta de presidente de la República”, dijo el presidente, quien agradeció a su esposa, Beatriz Gutiérrez, el no haber querido ser primera dama.

“No debe de inmiscuirse la familia. Y les tengo que agradecer a mis hijos. Mientras yo esté en activo, no deben de tener ningún cargo. Y no deben de desarrollarse a la sombra del papá”, añadió López Obrador.

Cuestionado si habló directamente con ella, el presidente respondió: “Cuando Zoe decide no participar, son amigos con Zoe, y al día siguiente o a los dos días, aparece de que ella podía buscar ser candidata al gobierno de Chiapas, entonces, con Zoe hablé y respetuosamente le mandé a decir [a Manuelita] que eso no. Y ella después aclaró, pero no quiero que quede la ambigüedad o la duda. Ya ven cuánto malqueriente tenemos”, añadió.

¿Quién es Manuela Obrador?

Manuela Obrador Es diputada federal de Chiapas por Morena (Manuela Obrador Facebook)

Manuela del Carmen Obrador Narváez es una economista y educadora mexicana, nacida el 12 de junio de 1971 en Palenque, Chiapas. Es conocida por su afiliación al Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), un partido político importante en México. Desde el 1 de septiembre de 2018, ocupa el cargo de diputada federal representando al Distrito 1 de Chiapas en el Congreso de la Unión.

Entre 1994 y 1995, trabajó en el Consejo Estatal Electoral de Chiapas en Tenejapa, donde tuvo la responsabilidad de cómputo distrital y capacitación electoral. De 2000 a 2003, ocupó el cargo de jefa del departamento administrativo del Programa Fideicomiso Fondo 95 de la Procuraduría Agraria, y de 2004 a 2012, trabajó como jefa de Oficina de Pagos en la Secretaría de Educación Pública.

En el ámbito local, de 2012 a 2014, fue directora de Hacienda en el gobierno del municipio de Palenque, Chiapas.

Manuela Obrador se convirtió en fundadora del Movimiento Regeneración Nacional en 2014 y ha desempeñado varios roles dentro del partido, incluyendo consejera nacional y enlace distrital.

En 2018 fue postulada como candidata a diputada federal por la coalición Juntos Haremos Historia. En las elecciones federales de ese año, resultó electa como diputada federal por el Distrito 1 de Chiapas, comenzando su mandato en la LXIV Legislatura para el periodo 2018-2021. Durante su tiempo en la Cámara de Diputados, fue secretaria de la comisión de Infraestructura e integrante de las comisiones de Asuntos Frontera Sur y de Energía.

Fue reelegida para un segundo mandato como diputada federal en las elecciones federales de 2021, donde obtuvo 70.93% de los votos.