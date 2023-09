Mañanera de AMLO del 25 de septiembre de 2023: minuto a minuto

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, donde se abordarán temas como los informes de Profeco sobre los precios de los productos de la Canasta Básica, así como los avances en el Tren Maya.

Actualización minuto a minuto de la mañanera

25 de septiembre de 2023.

08:07. Cártel de Sinaloa en Chiapas. Responde AMLO: “Vamos a dar respuesta a lo que ha difundido la derecha, el bloque conservador. Es un fenómeno porque se trata de cómo se extiende una noticia. Sobre todo, la reproducen quienes están en contra de la Transformación, los conservadores.

Resulta que en la frontera con Guatemala, en Chiapas, de Comalapa hacia Motozintla, hay grupos de delincuencia organizada que presuntamente se están disputando el territorio, para guardar droga que llega de Centroamérica, y se enfrentan. Afortunadamente no han habido muchos asesinatos, en Chiapas en general, pero ha habido mucha propaganda. Entonces, sacaron un video donde van entrando 20 camionetas y están de lado y lado de la carretera gentes aparentemente recibiéndolos.

Y sí, pueden ser bases de apoyo que hay en algunas partes del país, porque les entregan despensas o por miedo porque los amenazan, pero no es un asunto general. Es un asunto muy limitado a una región y ya se está atendiendo. Ya está la Guardia Nacional. Pero lo que llama la atención es que Denisse Dresser. ¿Cómo se llama el que fue procurador de Salinas? Morales Lechuga, Lozano Gracia... que ni siquiera conocen Frontera Comalapa ni Motozintla, pero así, en nado sincronizado.

Cómo si dominara el narco en todo Chiapas, y en todo México. Esto tiene que ver mucho pues con el poco contenido que tienen para atacarnos. No hay miga. Entonces, cualquier cosa, se vuelve viral o la vuelven viral. Entonces, nada más aprovechar para aclarar que ya se está atendiendo este asunto, hacer un llamado a la gente que siempre ha estado respaldando nuestro movimiento de Transformación.

Yo he ido a esa región, he recorrido esa región, desde la frontera, entrando por Comitán, hasta bajar a Huixtla. He hecho ese recorrido por lo menos 10 veces. Conozco pueblo por pueblo de la Sierra de Chiapas. Estamos trabajando en beneficio de la gente. Es donde se aplican más los programas de bienestar.

Por eso les envío un saludo y al mismo tiempo el llamado para que no caigan en actos ilegales, que no se dejen someter, que no los enganchen, sobretodo a los jóvenes y que ya ordené que haya más presencia de la Guardia Nacional”.

08:03. Tabasco se encuentra muy feliz con los avances de esta magna obra. “Es en Tabasco donde se podrán contemplar, a lo largo de su recorrido, paisajes y mucha cultura. Será un viaje muy agradable a quienes usen este medio de transporte”, considera Carlos Manuel Merino Campos, gobernador de Tabasco.

07:58. En Chiapas estamos muy contentos. “Todavía no se inaugura el Tren Maya y ya se incrementó el turismo”, informa el gobernador Rutilio Escandón. Reconoce los avances logrados gracias a la colaboración con el gobierno federal en materia de educación y salud.

07:51. En el tramo 1 se han recuperado 2 mil 698 bienes inmuebles como parte del salvamento arqueológico. Afirma Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que formarán parte de los nuevos museos sobre la cultura Maya en la región.

07:45. Ya se está trabajando en los primeros 10 trenes en la planta de Alstom, en Ciudad Sahagún, Hidalgo. La prioridad es la manufactura de los trenes standard. Seguirán los trenes restaurante y los trenes de larga distancia.

07:35. Avances en el Tramo 1 del Tren Maya:

Beneficiará a 397 mil personas

Tendrá 2 instalaciones del Sistema del Tren Maya: Terminal de Intercambio en Palenque y Patio de Operaciones en Escárcega

Son 246 kilómetros de vía en Chiapas, Tabasco y Campeche

07:23: ¿Quién es quién en el precio de los combustibles.?

️Gasolina Regular: $21.73 - $24.49

Gasolina Premium: $23.07 - $26.86

️Diésel: $23.89 - $25.89

️Gas LP Cilindro Precio Promedio: $17.54/KG

️Gas LP Estacionario Precio Promedio: $9.49/L

07:19. Inicia la conferencia de prensa. Están como invitados los gobernadores de Chiapas y Tabasco.

07:18. Previo a la mañanera de AMLO, difunden mensaje solicitado por el INE, con el añadido del presidente.