Noroña no busca ser jefe de gobierno de la CDMX por “limitantes”

Fernández Noroña, excorcholata aspirante a la coordinación nacional de los Comités de Defensa de la 4T y vocero de la doctora Claudia Sheinbaum, reveló que le “gustaría mucho encabezar el gobierno de la capital del país”, asegurando que cuenta con la experiencia, medios y talento para ello.

Después de que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lanzó la convocatoria para elegir a nueve coordinadores de los Comités de Defensa de la 4T en Chiapas, CDMX, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, algunos rumores apuntaban que el petista buscaría contender en este nuevo proceso interno de Morena rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.

Sin embargo, Fernández Noroña marcó varios “limitantes” en la convocatoria. “no hay debate, nuevamente. Si bien, se prohíben los espectaculares y que el dinero tenga el peso que tuvo en el proceso pasado, sigue habiendo limitaciones”, declaró el diputado con licencia del Partido del Trabajo (PT).

Desde una transmisión en Facebook, Fernández Noroña aclaró que no buscará aspirar a la coordinación del Comité de Defensa de la 4T en la CDMX.

Yo he decidido no registrarme porque además de que veo esas limitantes, de que veo dados cargados conmigo y con todas sus letras, hay dos personas que me representan, que yo me sentiría plenamente representado

— Gerardo Fernández Noroña