“Dicen que desde aquí todo el mundo te escucha”: Ceci Flores, líder de las madres buscadoras en Washington

En el marco del reconocimiento por parte la revista Forbes y la BBC como una de las mujeres líderes en paz y seguridad en el mundo, Ceci Flores calificó como un orgullo el “traspasar fronteras” para dar a conocer “la verdad de lo que viven las madres con hijos desaparecidos” en la capital del vecino país del norte.

Mediante su cuenta de X, antes Twitter, la líder de las Madres buscadoras de Sonora publicó una imagen en el Departamento de Defensa de Estados Unidos y mencionó:

En su visita a Washington, Ceci Flores se reunió con mujeres de diferentes países donde han alzado la voz ante distintas injusticias. Destacó que dicho reconocimiento no ha sido suficiente para que su voz se escuche en México.

“Me nominaron como una de las mujeres más valientes e influyentes del mundo y ni aún así ni siendo tan influyente (...) no puedo lograr que las autoridades de mi país hagan la búsqueda de mis desaparecidos así que voy a seguir alzando la voz, voy a seguir luchando, no me voy a rendir, no me voy a cansar, porque Marcos y Alex merecen volver a casa”.