IA detonará ‘guerra sucia’ sin precedentes en las elecciones de 2024, alertan

La llegada de la Inteligencia Artificial (IA) será determinante para la efectividad de las campañas electorales que se desarrollarán en 2024, prevé Eduardo Posada, catedrático en marketing digital para la Universidad de Macquarie en Sidney, Australia, ante la falta de regulación para evitar la creación de noticias falsas, imágenes alteradas o audios falsos.

El también fundador de 99° Degrees Tech Lab señaló en entrevista exclusiva para Publimetro que en la próxima justa electoral “ganará quien use mejor las herramientas digitales”, pues, de entre sus múltiples aplicaciones, se destaca la capacidad de optimizar los discursos y mensajes dirigidos al elector.

Sin embargo, advirtió, estas mismas tecnologías pueden ser utilizadas sin ética ni moral para atacar a alguna figura pública en particular, en este sentido, se espera un particular ataque contra mujeres. Legalmente todo está permitido, pues no hay regulación alguna ante la creación y difusión de fake news (noticias falsas) o suplantación de identidad.

. Las aspirantes a la presidencia podían ser objeto de violencia de género a través de la suplantación de identidad (Facebook: Claudia Sheinbaum)

Enfatizó que la IA puede ayudar a crear contenido específico que genere disgusto y canalizarlo a un político en particular con mayor eficiencia a lo habitual, ello sin importar si se incurre en falsedades. Asimismo, estos discursos pueden estar respaldados por audios o imágenes generados con esta misma tecnología para dotarlos de verosimilitud.

Como si esto no fuera suficiente, abundó, la optimización algorítmica permite un mayor acceso a los usuarios susceptibles a este tipo de contenido, pues los motores de búsqueda detectan las reacciones del receptor y, si éste cae en la mentira, recibirá mas fake news.

Es decir, el proceso electoral 2023-2024, que renovará presidencia de la república, la Cámara de Diputados, el Senado de la República y nueve gobiernos locales, será un proceso que vivirá nuevas y más eficaces formas de desinformar a la ciudadanía, además de que las candidatas presidenciales podrían ser objeto de nuevos tipos de violencia de género.

La difusión de noticias falsas podría ser más eficaz (Getty Images) (Peach_iStock/Getty Images/iStockphoto)

IA, violencia de género y desinformación

La preocupación por el uso inadecuado de la IA no se da sólo en el ámbito político, la senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, planteó que se castigue hasta con ocho años de prisión a quien utilice la Inteligencia Artificial para dañar la dignidad de las personas, esto en relación particular a la generación de imágenes o audios falsos de naturaleza sexual y erótica.

La iniciativa contra el “deepfakes” nació como un modelo punitivo al contenido sexual de menores generado por computadora. Sánchez Cordero abundó que esto se da gracias al avance de la tecnología y la falta de regulación por parte del Estado mexicano; no obstante, a nivel mundial existen avances legales que pueden ser replicados en México.

Por su cuenta, la UNESCO promovió un manual de ética en el manejo de IA. En éste, reconoce la Inteligencia Artificial como una herramienta que puede facilitar y agilizar numerosos procesos humanos; empero, advirtió el uso faccioso para muchos propósitos contrarios al bienestar de la población. En este sentido, prevé la posibilidad de que esta tecnología se utilice para la promoción de información errónea, desinformación y discurso de odio.

Aunado a ello, el INE trabaja en sus jornadas de prevención de violencia política contra las mujeres. Este 29 de septiembre, el organismo autónomo impartió la Conferencia Magistral “Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, en el marco de la Jornada sobre los Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad Sustantiva.

Claudia Zavala, consejera del INE, señaló que en periodos electorales aumenta la violencia contra las precandidatas y candidatas, donde las más frecuentes son las agresiones en medios digitales, por frases misóginas y denostativas.

Bajo esta óptica, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género ya registró a 353 infractores, de ellos, 114 están en Oaxaca, 42 en Veracruz, 29 en Tabasco y 22 en Chiapas.

Publimetro también consultó al INE para verificar si la irrupción de la IA y sus posibles usos inadecuados son ya parte de sus labores de monitoreo; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

¿Que se puede hacer para evitar las fake news de la IA?

Eduardo Posada reconoció que existen esfuerzos globales y nacionales por poner límites a la Inteligencia Artificial; sin embargo, como aún no existe este marco legal, recomendó que la cultura de la prevención e información entre la ciudadanía es la mejor arma para evitar la desinformación.

Además, dijo que es responsabilidad de los institutos electorales actualizarse para poder vigilar y rastrear a los generadores de noticias falsas y robo de identidad. Aunado a ello, destacó que hay grupoas más vulnerables que otros.

Las personas mayores a 50 años, generalmente, no poseen las habilidades digitales necesarias para diferenciar un montaje o una imagen falsa de una real, por lo que la sensibilización a las nuevas tecnologías debe de ser promovida desde diferentes plataformas para que no caigan en engaños.

Asimismo, la autoridad debe de reconocer sus competencias para detectar a los generadores de fake news y trabajar en colaboración del sector privado para ubicar a estos individuos y actuar en consecuencia. En ese sentido recalcó que estas tecnologías, si se saben usar, ayudan a cercar la verdad a la gente y no representan un gasto excesivo.