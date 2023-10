Acepta Xóchitl Gálvez propuesta de Sedena para su seguridad

La tarde de este martes, la senadora Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, informó haber aceptado la propuesta para cuidar su seguridad que le hizo Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena)

Gálvez se reunió con Sandoval tras haber recibido una carta en la que se le señala que, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Sedena brindará protección a las aspirantes a la presidencia; tanto a Claudia Sheinbaum de Morena, como a ella.

“Primero, agradecerle al Secretario de la Defensa Nacional su interés y su disposición. Me queda claro que los procesos electorales se adelantaron y, ante este adelanto, él mismo me escribió una carta para poner a mi disposición un esquema básico de seguridad”, comentó Gálvez en reunión con medios de comunicación, al finalizar la sesión ordinaria en el Senado.

“Él [Sandoval] me argumenta que, de acuerdo a las circunstancias, pues es importante que este proceso sea estable. En pocas palabras, que no estaría bien que nos pasara algo a alguna de nosotras, en este caso, a Claudia Sheinbaum y a su servidora, que son las dos personas que se perfilan a aspirar al cargo de la Presidencia de la República”, explicó Gálvez.

La senadora afirmó que “desde que me bajaron de la bicicleta”, ya cuenta con dos personas que vigilan su seguridad, a quienes Gálvez paga sus honorarios, y no los partidos políticos del Frente Amplio por México. “Me dio algunas propuestas que quede en que voy a estudiar, básicamente creo que lo más complicado sería estados como Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Baja California, ahora Chiapas, Michoacán, Sonora, Jalisco, donde sí sería importante hacer una coordinación”, dijo Gálvez, a lo que respondió irónicamente “ya son muchos estados”.

La senadora afirmó que la propuesta de Sedena es “un trabajo de inteligencia que ellos hacen para saber cuáles son las circunstancias que hay en la zona” además del apoyo en campo de “una pequeña célula, con un teniente coronel y un equipo que esté alrededor, simplemente para garantizar que todo esté tranquilo”.

Gálvez afirmó que es “un sistema algo básico” y enfatizó: “No estamos hablando de un aparato militar”

“Sí acepto un apoyo de seguridad [de la Sedena], sobre todo en las zonas donde tenemos riesgos. Sí, me interesa que cuando llegue a Culiacán, no estar con esa angustia de ”¿qué está pasando allá?”. De hecho, el día que estuve en Cajeme había habido un pequeño enfrentamiento a dos cuadras de donde yo estuve. A mí me costaba trabajo aceptar que fuera para mí, porque dije “¿Y qué onda con el resto de mexicanos?” y lo que me explicó el general es que, en mi caso, ya no soy cualquier ciudadano, que ya acepte que mi condición cambió al ser una posible candidata a la Presidencia de la República”, concluyó.

Sheinbaum, también con apoyo de Sedena

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, López Obrador dijo que la Sedena ya preparaba dichos planes. Poco después, Claudia Sheinbaum publicó una fotografía de la reunión que tuvo con Sandoval, la cual ocurrió “hace unos días”.