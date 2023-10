Reducir la jornada laboral no tiene fecha de aprobación, informa coordinador del PAN

Reducción a la Jornada laboral Reducción de la jornada laboral a 40 horas no tiene fecha de aprobación, informó líder del PAN en San Lázaro (X / @JorgeRoHe)

Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, anunció que la aprobación de la reforma a la jornada laboral será pospuesta una vez más, pues ahora buscarán la participación del sector privado en un foro a Parlamento Abierto.

Durante una conferencia de prensa, el también coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que la iniciativa constitucional para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas deberá de ser discutida en un foro donde participen representantes del sector privado, sindicatos, académicos y especialistas relacionados al tema laboral.

La idea de esto, aseguró, es que cuando se realice al implementación de la reforma al Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se haga de la mejor manera.

“Lo que resolvimos como Junta de Coordinación Política es que habremos de conformar una comisión de trabajo para hacer de esto un tema de Parlamento Abierto” — Jorge Romero Herrera

Con ello, ya no hay fecha de aprobación estimada, pues para materializar este foro, primero, la Jucopo debe articular una Comisión de Trabajo para que coordine el Parlamento Abierto; después, se debe de ejecutar éste con la participación de representantes laborales.

En consecuencia, se espera que se realicen modificaciones a la minuta para que, finalmente, se pase a discutir en el Pleno de San Lázaro. Al respecto, el abanderado del PAN espera que todas las voces se incluyan en la modificación a la constitución: sindicatos, academia, cámaras de comercio, especialistas y ciudadanos.

Durante su ponencia, Romero Herrera aseguró que esto no tiene la intención de negar la jornada de 40 horas, sino perfeccionar la implementación de esta iniciativa; sin embargo, ante la pregunta de un periodista sobre los tiempos, el diputado no pudo decir aproximados, pero espera que se resuelva antes de que termine este periodo parlamentario, en diciembre de 2023.

“Si se puede, que en este mismo periodo salga esta iniciativa”, declaró ante la prensa. Asimismo, reconoció que el PAN fue el único partido que no votó en favor de la minuta original, pero no porque no coincidiera en el contenido, sino por el poco tiempo de antelación con el que se les hizo saber de ésta.

La iniciativa estaba lista en septiembre

La dilación de esta iniciativa se viene dando desde septiembre, pues el martes 19, la Jucopo tenía que programar la discusión plenaria; sin embargo, de acuerdo con lo que dijo Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, inició el simulacro por los sismos de 1985 y 2017 y pues no se alcanzó a poner el tema en la agenda.

Después, el martes 26, Romero Herrera dijo que la Cámara de Diputados priorizará las órdenes del Poder Judicial y atenderá los requerimientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia legislativa. Finalmente, el martes 3, fue cuando Romero Herrera informó del Parlamento Abierto.

Morena acusa al PAN de frenar la reducción de la jornada laboral

Susana Prieto, diputada por Morena, aseguró que es el PAN quien está detrás del freno a la iniciativa. En una conferencia de prensa aseguró que “no es Morena quien está frenando la iniciativa de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas”, sino la presidencia de la Jucopo, que está a cargo del líder de la bancada albiazul.