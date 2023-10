Sembrando Vida se implementará en Guatemala, Belice y Cuba: Luisa Alcalde

Luisa Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), adelantó que el programa Sembrando Vida se implementará en Guatemala, Belice y Cuba para reducir la migración ilegal en México, pues este programa social demostró ser efectivo en El Salvador y Honduras.

Durante su comparecencia en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Alcalde Luján detalló este miércoles 4 de octubre que, desde que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) implementó este programa en dos países en Centro América, la intención de migración se redujo 31.8% en El Salvador y 57.8% en Honduras.

La egresada de la UNAM apuntó que los bloqueos económicos acrecientan los problemas migratorios y ni los muros ni las deportaciones serán suficientes para detener la migración ilegal, pues se trata de “personas que están dispuestas a arriesgarlo todo” para mejorar sus condiciones de vida.

“Son evidencia que nos ayuda a convencer a Estados Unidos que no hay estrategia más eficaz (contra la migración ilegal) que invertir en la gente para que tengan opciones” — Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación

Como parte del ejercicio de la glosa parlamentaria del Informe de Gobierno de AMLO, la Segob se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados para rendir cuentas sobre su quehacer en favor del Estado Mexicano. Al respecto, destacó los avances en migración, seguridad, desarrollo y derechos humanos (DD. HH.).

En materia de DD. HH., la maestra Alcalde Luján sostuvo que la Segob ya no es ese aparato siniestro que reprime, desarticula o espía a la oposición; en cambio, se dedica a la protección de los perseguidos y promoción de la paz a través de la atención a los problemas sociales que generan desigualdad.

El resultado de dicha política es que México se encuentra en máximos históricos de empleo formal y salario promedio. De acuerdo con el Inegi, argumentó, se redujo la pobreza y la desigualdad; se aumentaron los ingresos de los más pobres, se redujeron los paros laborales y del magisterio.

Destacó que los grandes empresarios globales confían en México, por lo que el peso está fuerte y la inversión extranjera está en récords históricos: 35 mil millones de dólares en inversión extranjera directa para 2022, lo que representa un incremento del 12% en relación a 2021.

Respecto a la protección ciudadana, recordó lo dicho por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad: “No es un asunto de ganar la guerra, sino de conquistar la paz”. Por eso, agregó, el primer pilar de la estrategia es atender las causas que generan la violencia; el segundo es coordinar todas las fuerzas de México; y, el tercero, crear la Guardia Nacional (GN).

Bajo esa lógica, destacó que la delincuencia va a la baja, pues el índice en homicidios es 17% menor, el robo bajo en 26% y el secuestro bajó un 80% con el gobierno de AMLO.

Finalmente, señaló que en la impartición de justicia se ha avanzado. Al respecto, destacó lo relacionado al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pare defender su punto recordó que hay 132 detenidos: 41 miembros de la delincuencia organizada, 71 policías (federales, estatales y municipales), tres altos funcionarios de la FGR, el ex procurador de Justicia, el ex secretario de Seguridad de Guerrero, el ex presidente municipal de Iguala, la ex titular del DIF en Iguala y 14 elementos del Ejército (incluidos los comandantes del 27 y 41 Batallón de Infantería).