¿Cuáles son los temas clave de la reunión de AMLO con funcionarios de Seguridad de EE.UU?

Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con una delegación de altos funcionarios de Estados Unidos con motivo del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre EE.UU y México 2023. Entre los asistentes se encontrarán el Secretario de Estado, Antony Blinken; el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; el Fiscal General, Merrick B. Garland, y la Asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, junto con otros altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos.

“Son temas relacionados con migración, narcotráfico, también lo que tiene que ver con el desarrollo de América del Norte, el Tratado comercial, las inversiones para México y también lo que estamos proponiendo de inversión para Centroamérica, América Latina y el Caribe, con el propósito de enfrentar las causas, y enfrentar el problema de la migración con desarrollo”, comentó el presidente este jueves al terminar su conferencia de prensa matutina.

“No se trata de estar reteniendo con barreras y con muros. Vamos a tratar este asunto y mañana [viernes] voy a hablar de esta propuesta de construir muro en la frontera. [Biden] era, hasta ahora, el único presidente que no había construido muro. Entiendo que hay fuertes presiones de los grupos políticos de extrema derecha en Estados Unidos, sobre todo los que quieren aprovechar el fenómeno migratorio, el consumo de las drogas, con propósitos electorales”, comentó.

López Obrador afirmó que los legisladores estadounidenses del Partido Republicano “no ayudan a su país” y afirmó que buscaban el paro del Gobierno de Estados Unidos. “¿A quién le afecta? Al pueblo de Estados Unidos, a nosotros y quizás a otros pueblos. Nada más por sus ambiciones politiqueras”, criticó.

A través de este diálogo, Estados Unidos y México discutirán la implementación conjunta del Marco del Bicentenario entre Estados Unidos y México para la seguridad, la salud pública y las comunidades seguras, informó el Departamento de Estado de EE.UU.

En los últimos días, el mandatario ha insistido en que Estados Unidos debe apoyar su propuesta para atender las causas que causan la migración y ha criticado que el gobierno de Estados Unidos destine fondos para la guerra en Ucrania y no para apoyar a los países centroamericanos.

“Va a haber un encuentro entre grupos de trabajo de Estados Unidos y de México para tratar temas como la migración, como el tráfico de drogas, en especial lo del fentanilo”, comentó.

“Sin embargo, como hay elecciones en Estados Unidos, estos temas los utilizan para la propaganda, ya sea un partido u otro; quienes más están utilizando ahora el tema migratorio y el tema del fentanilo para acusar a México son los republicanos. Pero no creo que les funcione, porque cada vez hay más información en el pueblo estadounidense, y saben muy bien que estamos nosotros haciendo un esfuerzo, estamos ayudando a resolver el problema que tienen en Estados Unidos, que no han resuelto estos políticos falsarios”, añadió el presidente.

Hay cooperación con Estados Unidos: AMLO

Durante la conferencia de prensa matutina del pasado martes, el presidente López Obrador afirmó que existe la promoción de inversiones por parte de Estados Unidos, principalmente en el Plan Sonora.

“Hay cooperación en lo económico, en lo comercial. México ocupa el primer lugar en cuanto a la relación económica-comercial con Estados Unidos. Es el socio económico-comercial más importante en el mundo de Estados Unidos. Y nos estamos complementando, se está fortaleciendo la integración económica y está llegando mucha inversión extranjera a México”, añadió el mandatario.

Cuestionado sobre si tendrá alguna reunión con los funcionarios estadounidenses, el mandatario señaló: ”Yo me voy a reunir con ellos, pero es una reunión de trabajo, de los equipos, yo nada más para desearles que les vaya muy bien en los acuerdos”, explicó.

En entrevista con: Miguel Tovar, politólogo por el Colegio de México, experto en asuntos públicos y socio de Alterpraxis (Alterpraxis)

¿Cuál es la importancia de esta reunión de Alto Nivel en temas de Seguridad entre México y Estados Unidos?

Creo que una parte muy importante de la conversación gira en torno a, no solamente comentar en términos de la seguridad de la frontera, sino que muchas veces la conversación se torna en términos del tema de la seguridad regional: ¿Qué está pasando en América del Norte en estos grandes temas de seguridad nacional?

Es una realidad que los tres países, y sobre todo México y Estados Unidos, los entienden de manera diferente. Es muy vistoso lo que tiene que ver con el tema del narcotráfico y, específicamente, con el tema del fentanilo. La crisis de fentanilo en Estados Unidos está alcanzando niveles récord en varias ciudades de la costa este y el sur de Estados Unidos, hablan ya de 70.000 muertes al año y ya es bastante para todos. Es un tema de salud pública apalancado a un tema de seguridad nacional.

Además, están los temas de migración. Conocemos la debilidad de las instituciones mexicanas para poder maniobrar con la militarización de la frontera sur, que también lo vuelve complejo y complicado. Ese es un tema que ha ido creciendo a lo largo de esta administración en términos de seguridad pública, pero que al final se vuelve un tema de seguridad regional.

Los grandes temas de inseguridad son clave. Seguramente tuvieron la oportunidad de ver un índice de las 100 ciudades más violentas del mundo, y el top 10 estaba ocupado por ciudades mexicanas. Hay una serie de retos importantes en términos de coordinación, en términos de política pública y en términos de integración de la región, que simplemente no se han podido atacar de manera coherente y estratégica por parte de los dos países.

¿Qué expectativas hay de los resultados de esta reunión cuando ambos presidentes ya se encuentran en el último año de gobierno y ambos países entran en procesos electorales?

En Estados Unidos hay un viraje importante hacia la radicalización del ala más conservadora del espectro político estadounidense. Me parece que, en buena medida, la visita del equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca obedece un poco a poder mostrar a la audiencia más conservadora que la administración Biden se toma en serio el tema y que va a endurecer la conversación con México.

Por el lado mexicano, pues es un poco como sortear esas cosas que sabemos que no podemos solucionar, que no existen herramientas para zanjar en el corto y mediano plazo. Entonces, es este constante estira y afloja en este punto en particular, donde están entrando en procesos electorales en Estados Unidos.

Ahora que está a todo lo que da el juicio a Trump con los temas de la elección en Georgia, se ha polarizado de manera importante la conversación en Estados Unidos y ha radicalizado aún más a la parte conservadora. Es importante, para poder ganar, tener parte de esos votos.

Me parece que la apuesta del presidente Biden es mostrar, al menos en ese ángulo de la relación con México, un endurecimiento de la relación.

Ambas administraciones -la de AMLO y la de Biden- han tenido un acercamiento distinto para atender el tema migratorio, en medio de un incremento sin precedentes. ¿Qué asuntos pueden tratarse en ese tema?

La pacificación de Centroamérica, va de la mano del desarrollo económico e industrial de la zona.

El tema tan álgido de inestabilidad social o de violencia que existe en varios de los países -Nicaragua, El Salvador-; el grado de zozobra social que existe en el resto -Guatemala, Belice, El Salvador y otros países- generan una efervescencia complicada de resolver. Por un lado, está la derechización de El Salvador, que no es fácil de traducir en soluciones. Guatemala está a la deriva. Nicaragua está en una especie de semi dictadura y represión.

Proponer un plan conjunto, como lo dice AMLO, suena bien en términos de discurso, pero en términos de operación es algo en lo que México (ni siquiera con su experiencia en política exterior en Centroamérica, que es mucho) no tiene los elementos para traducir en una política y estrategia real para la zona.

México puede ser un inversionista en desarrollo económico e industrial, como llevar energéticos como el gas natural a la zona para generar infraestructura que incentive el desarrollo de corredores industriales. Estados Unidos podría ser el proveedor de gas natural para transportar. Sin embargo, estas soluciones tomarán tiempo para desarrollarse.

Además, es importante abordar temas críticos de derechos humanos, como en el caso de El Salvador y Nicaragua. Creo que es positivo que México se preocupe por la zona, pero se requiere una visión más compleja y soluciones de largo plazo. En resumen, no hay soluciones simples como sembrar árboles, sino que se necesitan soluciones integrales que involucren desarrollo económico, seguridad regional y pacificación.