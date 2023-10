Xóchitl Gálvez rechaza que su proyecto vaya a la deriva

La virtual candidata presidencia del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, rechazó que su proyecto vaya a la deriva, por el contrario, aseguró que PAN, PRI y PRD trabajan junto con la sociedad civil para ganar los comicios de 2024, llamó a reconciliar los intereses ciudadanos con partidos políticos.

Durante un encuentro con la “Marea Rosa”, formada por la organización ciudadana Unid@s, la senadora aseguró que su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, quiere ganar la elección presidencial antes de competir, pero advirtió que la contienda apenas empieza.

“A los de enfrente, su corcholata quiere ganar antes de competir, pero esto no es una dictadura, es una democracia y esa decisión la van a tomar los mexicanos y esto a penas empieza”, expresó.

La candidata del Frente Amplio por México (FAM) llamó a la unidad en torno al proyecto que encabeza para derrotar al régimen y rescatar el futuro de México.

“Aquí inicia la reconciliación entre partidos políticos y ciudadanos. Vamos a buscar una gran reconciliación nacional, porque nos tiene que dar claro que no podemos entender esto son los partidos, pero los partidos no pueden lograr esto sin los ciudadanos”, agregó.

La panista pidió a sus simpatizantes que “no se me depriman, ni se me apachurren. Aquí no vamos a poder competir con el gobierno, con sus millones. Tienen lana que se han robado (los de Morena). Ellos tienen porque tienen un chingo de dinero... tienen muchos millones para comprar encuestas. Ellos tienen dinero de sobra, pero nosotros tenemos ideas y corazón de sobra”, señaló.

Dijo que remontará la distancia que pueda tener frente a Claudia Sheinbaum, pues aunque admitió que el 50% de los ciudadanos la conoce, consideró que el otro 50% terminará por hacerlo.

Xóchitl dijo que la construcción de un proyecto de gobierno ganador no se logra de un día para otro, pero recalcó que ya se trabaja en la estrategia para lograr la victoria en las elecciones presidenciales del próximo año.

“Hay mucha gente que trabaja a lo wey, pero a mí no me gusta eso. A mí me gusta estudiar, analizar y hacer una estrategia. Eso se llama la planeación y estrategia, y tenemos lista la estrategia, es una estrategia ganadora, y es una estrategia que va a recuperar la confianza a los mexicanos y la certeza de que esté país ya cambió”, expresó.

La senadora del PAN agradeció a las asociaciones su apoyo y reconoció sus acciones ciudadanas en contra de la 4T como la pretendida reforma electoral que buscaba recortar presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante el evento llevado, este domingo en el WTC, a modo de “diálogo circular” entre el público y Xóchitl Gálvez, titulada “Dialogar X Ciudadanos”, la virtual abanderada de oposición, no detalló ofertas de campaña, pues advirtió que aún no es tiempo, aunque adelanto que tiene una estrategia para que haya medicinas desde el día siguiente de que sean recetadas y para echar a andar el sistema nacional de cuidados.