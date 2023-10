¿Por qué los terroristas se apoderan de los medios para mostrar sus atrocidades?

Los recientes ataques de Hamás contra Israel han demostrado que el terrorismo es un fenómeno complejo, arraigado en la psicología humana. Mientras persista la motivación y la capacidad de grupos como Hamás, es probable que los ciclos de violencia continúen, lo que subraya la urgente necesidad de encontrar soluciones pacíficas y duraderas en esta región altamente conflictiva.

“En muchos sentidos, el ataque de Hamás a Israel resume la esencia del terrorismo. En las incursiones masivas del grupo sus agentes han asaltado ciudades israelíes, matando y secuestrando a cientos de personas. Esto parece haber sido hecho ‘al pie de la letra’ según el manual cuando se trata de crear sentimientos de terror y agravar la situación”, explica Michele Groppi, profesor de Estudios de Defensa, del Departamento de Estudios de Defensa de la King’s College London, en Londres, Reino Unido.

Para Groppi, el terrorismo es por naturaleza “una forma muy desarrollada de guerra psicológica”.

“En términos numéricos, el terrorismo mata a muchas menos personas que la malaria, los accidentes automovilísticos y las enfermedades cardiovasculares, pero las encuestas muestran consistentemente que muchas personas siguen muy preocupadas por el terrorismo”, explica el especialista en el artículo “Hamás ha logrado lo que quería al atacar a Israel: terror, escalada y alteración del orden internacional”, publicado en el sitio The Conversation.

De acuerdo con el especialista, el secreto, el engaño y la sorpresa son pilares fundamentales del terrorismo. “Los actos terroristas buscan ser espectaculares, letales e indiscriminados, con el objetivo de captar la atención de los medios. Atacar fechas simbólicas e inundar la web con vídeos gráficos y escalofriantes (incluidos los falsos) es vital para los terroristas. Les permite exagerar las cosas y hacer realidad las peores pesadillas de las personas. En este sentido, Hamás lo hizo todo”.

Evitar sensacionalismos es clave: Comisión Europea

Desde 2005, el informe “Medios y terrorismo”, de la Comisión de Cultura, Ciencia y Educación, de la Comisión Europea, afirmó que “el terrorismo moderno es terrorismo mediático”.

“Los medios de comunicación se sienten atraídos por los actos terroristas extremos no sólo porque es su deber informar sobre cualquier acontecimiento importante, sino también porque el aspecto dramático y espectacular del terrorismo fascina al público en general. Los terroristas de hoy aprovechan esto y actúan de una manera que atraerá la máxima atención en todo el mundo”, destaca la Comisión Europea en el texto.

“La lucha contra el terrorismo no debe ser utilizada como excusa por parte de los Estados para restringir la libertad de prensa. En lo que respecta a los periodistas, deberían evitar hacer el juego a los terroristas restringiendo la difusión de fotografías gráficas e información demasiado sensacionalista”, destacan.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), el hecho de que nuestras vidas se vean cada vez más afectadas por la actividad en línea ha traído cambios profundos, para bien y para mal.

“En el momento de los ataques del 11 de septiembre de 2001, sólo el 54% de la población estadounidense utilizaba Internet, en comparación con el 90% de la población adulta actual. El resto del mundo también ha visto una explosión en las tasas de uso de Internet. Los grupos extremistas violentos a menudo han demostrado ser expertos en explotar el potencial de Internet”, añade el Departamento en el documento: “Marco estratégico para la lucha contra el terrorismo y la violencia dirigida”

“Los extremistas violentos difunden sus mensajes a nivel mundial y fomentan comunidades en línea que atraen a personas vulnerables. Las comunidades extremistas en línea enaltecen a los atacantes y alientan a otros a seguir sus pasos. El espacio en línea ha hecho que los atacantes sean más competentes operativamente, ya que utilizan la Web para detectar violencia”, concluye el DHS.

3 preguntas con

Claudia Benassini Félix, investigadora de la Universidad La Salle.

¿Cuál es el impacto que tienen las imágenes que Hamás están difundiendo tras la invasión del sábado?

Realmente aquí habría que analizar dos cosas. La primera es preguntarse si efectivamente esos videos son veraces. No es la primera ocasión en donde se hicieron llegar videos que no eran veraces, en el sentido de que no se correspondían al momento histórico que ellos decían que correspondía. Habría que tomar en cuenta realmente sí corresponden o no al momento histórico.

Y ahí es donde empezaría el segundo punto. Efectivamente, esas imágenes tienen un impacto importante sobre cierto tipo de población.

Al hacernos llegar estas imágenes, lo que nos refuerzan es esta idea de lo cruel de la guerra. Independientemente de que sean o no verdad, o correspondan a la realidad, este impacto es el mismo.

Buscan derrotar a través del miedo...

Yo creo que también se busca difundir estos vídeos entre un segmento de la población que puede ser especialmente vulnerable. Es decir, un experto en asuntos de Medio Oriente podría verificar si estos vídeos son o no son veraces, además de cómo se realizan estas estrategias de guerra, cuáles son las implicaciones y demás,

Pero en nosotros, en la población en general, estas imágenes tienden a provocar un impacto importante en nuestra forma de ver las cosas y desde luego en nuestra capacidad de tomar partido por un determinado grupo.

¿Qué papel juegan las redes sociales en esta ecuación?

Se decía, por ejemplo, que en Facebook no se podía subir este tipo de videos y que en caso de que así sucediera, pues serían bajados. Twitter es mucho más abierto, es decir, permite mucha más posibilidades de exhibición de este materia.

Ciertamente en su exhibición tiene como finalidad que este material sea reproducido. Esto tendría que ver con una estrategia justamente de reforzar o de reiterar cuáles podrían ser las acciones de estos grupos bélicos.

Aterrizando este análisis a nuestro terreno, en México vemos que hay grupos del narcotráfico que también suelen difundir sus atrocidades. ¿Considera que el objetivo es similar?

A mí me parece que podría tener el mismo objetivo que las estrategias de los carteles. Es, al final de cuentas, provocar la atención de las audiencias. Lo que sí es cierto es que estas imágenes provocan esta preocupación.