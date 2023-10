Legisladores violentadores de mujeres ‘sin sentencia’ podrán buscar reelección en 2024

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó los lineamientos para que diputados y senadores puedan reelegirse dentro del proceso electoral 2023-2024.

Anteriormente el Instituto Nacional Electoral había establecido que los partidos políticos debían revisar que el candidato que solicite la elección consecutiva no estuviera en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Por mayoría de votos y ante la ausencia de los magistrados Indalfer Infante González y Janine Otalora, la Sala Superior aprobó la iniciativa del senador José Luis Pech Várguez que se opuso al tercer párrafo del artículo 15 de las reglas para los aspirantes a reelegirse en senadurías y diputaciones federales.

Mientras que el voto en oposición fue de la magistrada Mónica Soto, destacando su participación ya que era la única mujer en el debate. Asimismo, la magistrada Soto lamentó la aprobación de dicha iniciativa.

“Me parece que no causa ningún agravio, no perjudica de manera alguna el que pudieran considerar revisar si las personas a las que van a apoyar para las candidaturas (están en el Registro Nacional de Personas Sancionadas). Me parece que eso sumaría a la neutralización de la violencia hacia las mujeres y que se pensara dos veces en las consecuencias políticas de violentar políticamente a las mujeres, o en el ámbito doméstico o privado”, argumentó la magistrada Soto.

Por otro lado, la magistrada Mónica destacó la contradicción de las facciones tras respaldar al senador Pech Várguez. “Ellos mismos, los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, son quienes han legislado un alto a la violencia, son quienes han legislado la paridad en todo y también la ley contra la violencia”.

En cuanto al proceso electoral federal 2023-2024, los legisladores con intenciones de reelegirse para las elecciones presidenciales del siguiente año, deberán dar aviso a más tardar el próximo 4 de noviembre al INE, Secretarías y Presidencias del Congreso de la Unión.