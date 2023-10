Sheinbaum acusa y lamenta que el Poder Judicial “defienda a los encubridores”

La coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, declaró haber recibido amenazas por parte de Uriel Carmona, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Morelos tras mandarlo a investigar por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda.

“El poder inicial defiende a los encubridores. Lo voy a sostener y miren que ha habido amenazas en nuestra contra por parte del fiscal pero nosotros siempre vamos a defender la verdad”, aseguró la virtual candidata a la presidencia de México.

Durante su visita en Morelos, Sheinbaum recordó las consecuencias que tuvo al haber intervenido en la investigación del caso de feminicidio de la joven Ariadna Fernanda quien fue encontrada sin vida el pasado 2 de noviembre del 2022 sobre la carretera La Pera - Cuautla.

Pese a las amenazas, esta denuncia junto a otras tres y la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró que, en agosto del presente año, la Policía Estatal, la Secretaría de Marina-Armada de México y la Guardia Nacional llevaran acabo la detención de Uriel Carmona.

Sin embargo este fue puesto en libertad y regresando a su cargo, cosa que lamentó la coordinadora de la 4T en la república mexicana.

Voy a decir la verdad porque me corresponde como funcionaria pública, como persona, como ciudadana y más como mujer. No me explico cómo es posible que haya regresado el fiscal a Morelos

— Claudia Sheinbaum