Tunden a López-Gatell por difundir video de su viaje en el Metro de CDMX

El aspirante a la candidatura a jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Hugo López-Gatell, recibió fuertes criticas tras viajar en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC Metro) de la CDMX.

Ante las próximas “elecciones más grandes en la historia de México”, el médico Gatell sigue buscando conectar y ganar aceptación social durante su participación en el proceso interno de Morena para tomar la coordinación del Comité de Defensa de la 4T en la capital del país.

Hugo López-Gatell compartió desde la plataforma ‘X’ (Twitter) un video donde se le ve junto a su esposa e hijo viajando en el STC Metro. El epidemiólogo acompañó este material audiovisual con un mensaje.

”Al recorrer la Ciudad de México acompañado de mi familia encuentro en su cariño una gran motivación para #HumanizarLaCiudad”, se lee en la publicación que Gatell hizo en la red social de Elon Musk.

Internautas reaccionan a video familiar de Gatell

Después de que el morenista compartió este momento familiar desde el metro de la CDMX, usuarios reaccionaron al contenido de una forma negativa, tachándolo desde “hipocrita” hasta “cínico”.

“Más falso que un billete de 15 mil pesos. Ahora resulta que te subes al Metro y llevas a tu familia, lo que tienes qué hacer para según tú, ser empático, pero tu cinismo y falsedad rebasa límites”, dijo el periodista Mariano Riva,

Otras personas cuestionaban la gran simpatía que el funcionario ha presumido tener. “Ni te pelan!!! No que se te aventaban para agradecerte? Las miradas de los pasajeros me dicen que más que saludarte quieren escupirte!! Esta es tu realidad no la que nos grabas. Miserable”, exclamó una persona bajo el usuario de @laishawilkins.

Asimismo, algunos usuarios retomaron el tema de la pandemia cuando López-Gatell era subsecretario de Salud y responsable de dar a conocer la situación del Covid-19.

“Política barata, ir en Metro, mostrar su casita de interés social, mostrar a sus hijos, la misma porquería de siempre + la porquería de persona arrogante que eres, quieres cambiar? Dale cara a las familias de los fallecidos por COVID, transparenta tus ingresos, empieza por ahí”.

“Se hubiera subido al metro en tiempos de pandemia sin cubre bocas, al fin que no era obligatorio usarlo, sino una recomendación”, son algunas de las respuestas que el exsubsecretario de Salud recibió por su video.

