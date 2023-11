Morena pide a aspirantes suspender actividades de autopromoción

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que ante arranque del periodo de precampañas en Ciudad de México, Yucatán y Jalisco este 5 de noviembre, el partido iniciará su precampaña a partir del 11 de noviembre.

Lo anterior una vez estén definidos las y los precandidatos para las nueve entidades que renuevan gobierno en 2024.

“Nosotros no hemos decidido a nuestros precandidatos y precandidatas; lo vamos a decidir hasta el próximo viernes 10 de noviembre y en ese momento vamos a registrar a estos perfiles para que inicien su precampaña, porque hay dudas de si estamos en falta por no haber arrancado hoy. Es un derecho de los partidos hacer precampaña y lo vamos a hacer a partir del 11″, expresó.

Delgado Carrillo recordó que ayer la Comisión Nacional de Elecciones de Morena solicitó a todas y todos los aspirantes a las coordinaciones de Defensa de la Transformación suspender de cualquier tipo de actividad pública o privada que tenga por objetivo darse a conocer o promocionarse.

Es decir, todos los aspirantes deben suspender cualquier tipo de actividad pública o privada que tenga como objetivo el darse a conocer, promocionarse, que terminen también sus recorridos, precisamente para “respetar la ley” y que estos actos no puedan ser considerados actos anticipados de precampaña.

“Ese fue un acuerdo de la Comisión de Elecciones que se publicó el día de ayer y entra en vigencia a partir de hoy”, dijo.

Delgado aseguró que el partido respetará el criterio de paridad, definido por el INE, una vez que decidan a los precandidatos el próximo viernes 10 de noviembre.

“El INE había hecho un comunicado de que teníamos que definir el tema de la paridad. Nosotros vamos a respetar el tema de la paridad en el momento que hagamos definiciones de precandidatos y precandidatas. Entonces no pasa nada. No tiene consecuencia jurídica que no estemos arrancando el día de hoy las precampañas”, dijo.