¿Quiénes se perfilan como favoritos para candidaturas de Morena en los estados?

Mario Delgado, presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), anunció que este viernes 10 de noviembre se darán a conocer los nombres de los 10 coordinadores de la transformación en los estados donde se renovará jefe del ejecutivo local, ello porque el 11 inician las precampañas rumbo a las elecciones 2024 y las encuestas ya apuntan algunos favoritos.

El próximo año se define la presidencia de la república y el Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senado de la República), además, nuevo gobiernos locales cambiarán de titularidad, por lo que Morena, el partido con mayor territorio en México, tiene la oportunidad de llegar a tres estados donde no gobierna y retener otros siete.

Aunado a ello, el partido guinda debe de tomar en cuenta las consideraciones en materia de paridad de género impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que con esta medida la mitad de sus candidatos a gobiernos locales deben de ser hombres y la otra mitad mujeres.

Para tener un buen manejo electoral, Morena inició un proceso de selección de coordinadores locales en las entidades donde se cambia de gobierno y, para ello, realizará ejercicios consultivos cuyos resultados se darán a conocer un día antes del periodo de precampañas.

A pesar de que el instituto lleva su propio método, algunos morenistas ya se encuentran en la lista de los favoritos para ganar la elección y, aunque no se trata de un puntaje definitivo, puede dar un resultado aproximado de lo que se anunciará el viernes.

Posibles precandidatos

Veracruz : Rocío Nahle , extitular de la Secretaría de Energía (Sener)

: , extitular de la Secretaría de Energía (Sener) Tabasco : Javier May, extitular del Fonatur

: Javier May, extitular del Fonatur CDMX : Omar García Harfuch , ex secretario de Seguridad local, o Clara Brugada , ex alcaldesa de Iztapalapa

: , ex secretario de Seguridad local, o , ex alcaldesa de Iztapalapa Chiapas : los senadores Eduardo Ramírez o Sasil de León

: los senadores Eduardo Ramírez o Sasil de León Puebla : Alejandro Armenta, Senador, o Ignacio Mier , coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro

: Senador, o , coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro Morelos : Víctor Mercado (secretario asesor del gobernador), Margarita González (Lotería Nacional) y Sandra Anaya (Secretaria de Administración local)

: Víctor Mercado (secretario asesor del gobernador), Margarita González (Lotería Nacional) y Sandra Anaya (Secretaria de Administración local) Jalisco : Carlos Lomelí, exdiputado; José María Martínez, diputado; o Claudia Delgadillo, diputada

: Carlos Lomelí, exdiputado; José María Martínez, diputado; o Claudia Delgadillo, diputada Yucatán : Joaquín Díaz Mena, diputado, o Verónica Camino Farjat , Senadora

: Joaquín Díaz Mena, diputado, o , Senadora Guanajuato: Ricardo Sheffield, extitular de la Profeco, o Antares Vázquez, senadora

La controversia de cara a las precandidaturas

Mientras Morena no de el anuncio oficial, instruyó Delgado Carrillo, los aspirantes no deben de hacer manifestaciones que puedan ser consideradas como actos anticipados de precampaña. Asimismo, se tiene que considerar que no necesariamente quedarán los más populares.

Cabe mencionar que el tema de la paridad de género se debe de acatar al ser una instrucción del INE. Al respecto, existen estados como Veracruz o Morelos donde la balanza parece inclinarse del lado de mujeres; sin embargo, también existen casos como en la Ciudad de México (CDMX), Chiapas o Jalisco donde aún no hay una definición aparente.