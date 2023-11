AMLO reconoce ‘humanismo’ de Fayad en tragedia de Tlahuelilpan con embajada en Noruega

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó su decisión de nominar a Omar Fayad, exgobernador priísta de Hidalgo, a la embajada de México en Noruega. El origen radica en la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo, en la que murieron 137 personas el 19 de enero de 2019.

“¿Por qué lo propuse? Tengo con Omar un compromiso. Si me preguntan: “Después de la pandemia, ¿Cuál es el momento más difícil que ha enfrentado?” [Mi respuesta es] Tlahuelilpan, Hidalgo, cuando por el huachicol hubo una tragedia terrible que me dolió muchísimo. Estaba en una gira en Aguascalientes, llegué en la noche y era dolorosísimo por ese incendio que le costó la vida a muchísima gente. Llegué y ya estaba ahí Omar y no se despegó”, añadió.

Te recomendamos leer: Destaca AMLO éxito en la aprobación del Presupuesto de Egresos 2024

López Obrador señaló que “Fue por eso” y justificó: “A mí me impacta mucho eso, la cuestión humana. Respeto eso, pero para mí, esos momentos de humanismo son fundamentales. Desde ese momento dije ‘este servidor público tiene una actitud humana’”, expresó.

Fayad no interfirió en las elecciones: AMLO

Fayad fue el último gobernador emanado del PRI en Hidalgo, tras casi un centenario de dominio de ese partido en el estado. Al respecto, López Obrador señaló: “Luego le reconocí [a Omar Fayad] que le pedí a todos [los gobernadores] que hiciéramos el esfuerzo de que no nos metiéramos a ayudar a ningún partido, a ningún candidato. Y él cumplió. Otros no. El que tiene un acto de congruencia, de dignidad, merece ser reconocido”.

Sobre dar embajadas y consulados a exgobernadores, cuando no son miembros del Servicio Exterior Mexicano y no son diplomáticos de carrera, López Obrador respondió con molestia: “¿Por qué no? Son servidores públicos, ya fueron gobernadores, van a representar a México. ¿Cuál es el problema? Hasta ahora, ninguno del Servicio Exterior ha traicionado a México, o ha hablado mal de México. Nunca han estado en contra de México ni de su gobierno y hay quienes han hecho una labor excepcional: La embajadora de Bolivia, que le tocó el rescate de Evo Morales. Muchos cónsules en Estados Unidos, defendiendo a migrantes, el embajador de Perú -que lo trataron muy mal-”, concluyó diciendo “Para ser un buen diplomático se necesita ser un buen político”.

También puedes leer: Celebra AMLO millonario donativo de Luis Miguel para Acapulco

Como un comentario aparte, López Obrador recordó las malas relaciones con Dina Boluarte, presidenta de Perú tras la caída de Pedro Castillo, y a quien AMLO considera “presidenta espuria”. El presidente mexicano había cancelado su asistencia a la Cumbre de la APEC de la semana próxima porque coincidirá con ella en San Francisco, California. Sin embargo, retomó su asistencia a petición del presidente Joe Biden, de Estados Unidos. Boluarte y López Obrador estarán en el mismo evento, a lo que el presidente señaló: “Ojalá y no tenga que tomarme la foto -lo digo con cariño y de buena fe- no quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú. Yo no voy a ir a buscarla para tomarme una foto”.