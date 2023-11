21 personajes que no sabías que tienen la misma edad que AMLO

Pierce Brosnan. 16 de mayo. Es un actor irlandés, conocido por protagonizar la serie Remington Steele y por ser el quinto actor en interpretar a James Bond, personaje creado por el escritor Ian Fleming, en las adaptaciones oficiales de las películas producidas por Eon Productions: GoldenEye (1995), El mañana nunca muere (1997), The World Is Not Enough (1999) y Die Another Day (2002). (Fotos: Cortesía Warner Bros.Pictures.)