Indira Kempis acusa “pacto patriarcal” en MC tras frustrar frustrar aspiración presidencial

La senadora Indira Kempis, quien aspira a la presidencia de la república, acusó que al interior de Movimiento Ciudadano (MC) existen fuerzas patriarcales en la cúpula interna que se decantaron por Samuel García, gobernador con licencia de Nuevo León (NL), vulnerando sus derechos políticos de cara a las elecciones de 2024.

Te recomendamos: Indira Kempis se registra descalza y con su perro en mano en busca de la presidencia por MC

La mañana de este domingo 19 de noviembre, la también legisladora por NL refirió que en la política existen mujeres “cómplices del pacto patriarcal”, ello en referencia al reclamó que articuló contra Julieta Macías Rábago, comisionada de MC, el viernes 17 cuando se anunció la precandidata única de García Sepúlveda para la presidencia de México.

También hay que entender que en la política hay mujeres que son cómplices del pacto patriarcal.

A esas mujeres ni tú ni yo les debemos sororidad.



Buen domingo.

✨ — Indira Kempis de I. (@IndiraKempis) November 19, 2023

“También hay que entender que en la política hay mujeres que son cómplices del pacto patriarcal. A esas mujeres ni tú ni yo les debemos sororidad. Buen domingo”, publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

De acuerdo con la narrativa de Kempis Martínez, MC le negó la precandidata presidencial por calumniar al partido. Al respecto, la funcionaria dijo que “además de violar mi derecho a la libertad de expresión, esto debe ser sancionado por comisión de disciplina interna” y, junto con ello, puso una captura de pantalla en la que se manifestaba el respaldo articulado del partido a Samuel García.

URGENTE:@MovCiudadanoMX me niega precandidatura presidencial por “calumniarlos”.

Agregó un tuit de la Presidenta de la Comisión @JulietaMRabago el día 12 de nov.

Además de violar mi derecho a la libertad de expresión, esto debe ser sancionado por comisión de disciplina interna. pic.twitter.com/f0E8UYifBU — Indira Kempis de I. (@IndiraKempis) November 18, 2023

Te recomendamos: Niegan precandidatura presidencial de Movimiento Ciudadano a Indira Kempis

Sin embargo, en una entrevista a Milenio-Multimedios, Indira Kempis señaló que, por el momento, no piensa migrar a otra fuerza partidaria, aún a pesar de tener algunas invitaciones para dejar de legislar en la bancada naranja. Asimismo, aclaró que no puede renunciar a una militancia que no tiene, es decir, la senadora no está afiliada a MC, por lo que una renuncia al partido naranja no es viable. Finalmente, señaló que ante este tipo de adversidades debe de existir la resiliencia.

Cabe recordar que, acompañada de su esposo y su perro, la senadora por Nuevo León dijo en una declaración a medios de comunicación la mañana del domingo 12 de noviembre que es momento de escuchar a la ciudadanía y de que en la boleta electoral aparezcan puras mujeres. Todo ello como parte de su registro como precandidata a la presidencia de México en el partido naranja.

Dicho registro ocurrió a puerta cerrada en la sede nacional de MC en la CDMX; sin embargo, para el registro de Samuel García permitieron el acceso de la prensa y estuvieron presentes miembros destacados del partido.