Progreso social deja atrás a Guerrero y esperan un peor futuro por Otis

Guerrero fue la entidad peor evaluada en el Indice de Progreso Social (IPS) de las 32 entidades que conforman la república, advirtió México Cómo Vamos y, como ya no puede caer a un lugar más bajo, tras el paso de Otis, prevén que la brecha de bienestar decrezca aún más.

De acuerdo con la AC, que recientemente publicó su más reciente estudio, México por fin superó los niveles prepandemia de IPS; sin embargo, entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero siguen sin poder garantizar las necesidades humanas básicas de sus habitantes, así como los fundamentos de bienestar o creación de oportunidades.

Índice de Progreso Social en México 2022 (México Cómo Vamos)

Guerrero, la gran emergencia

México Cómo Vamos se especificó que el estudio que evaluó 2022 tomó en cuenta 56 variables y 30 de ellas provienen del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); asimismo, el estudio mide tres dimensiones principales y, cada una de éstas es una métrica sólida de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y los integra para de una manera orgánica y estructurada.

Particularmente Guerrero fue el peor evaluado en dos de tres dimensiones: Necesidades Humanas Básicas y Oportunidades; además, fue el tercero pero evaluado en Fundamentos del Bienestar. Bajo esta óptica, la AC advirtió que las principales fallas que tiene radica en nutrición y cuidados médicos básicos; agua saneamiento; vivienda; y seguridad.

Índice de Progreso Social en México 2022 (México Cómo Vamos)

También advierte un sesgo considerable en la capacidad de ejercer derechos como el acceso a la educación e inclusión y, observa riesgo en aspectos como acceso a información, salud o calidad de medio ambiente.

Progreso social y PIB en México

Y, aunque los números nacionales de IPS en México van mejor que en otros años, el PIB per cápita sigue bajo, advirtió México Cómo Vamos AC, pues este último rubro aún no alcanza los niveles de 2015. No obstante, advierte Sofía Ramírez Aguilar, directora de México Cómo Vamos, “un crecimiento económico acelerado genera un impulso al progreso social”.

Índice de Progreso Social en México 2022 (México Cómo Vamos)

Además, 29 entidades muestran una recuperación y avance en su puntaje de IPS en el periodo pospandemia (2019-2022), mientras que tres aún se encuentran rezagadas respecto a 2019: Sonora, Nuevo León y Oaxaca.

En comparación, desde 2015 hasta 2018, el PIB per cápita venía con una racha al alza consecutiva; después, a partir de 2019, éste se redujo, pero con la llegada del Covid-19 en 2020 se precipitó. No así ocurrió con el IPS, que se mantuvo para arriba hasta 2019 y, en 2020 manifestó una reducción, pero ésta no fue tan drástica como la del PIB:

PIB per Cápita 2015: $189.7

PIB per Cápita 2016: $190.4

PIB per Cápita 2017: $192.3

PIB per Cápita 2018: $194

PIB per Cápita 2019: $191.5

PIB per Cápita 2020: $172.9

PIB per Cápita 2021: $181.7

PIB per Cápita 2022: $187

Índice de Progreso Social en México 2022 (México Cómo Vamos)

IPS 2015: 62.8

IPS 2016: 63.1

IPS 2017: 63.7

IPS 2018: 64.5

IPS 2019: 65

IPS 2020: 63.6

IPS 2021: 62.9

IPS 2022: 65.6

De entre los principales hallazgos, el estudio destaca los gobiernos de la Ciudad de México, Aguascalientes y Nuevo León, por ser los mejor calificados en el IPS. Estas cifras, son explicables por la inversión que reciben dichas entidades, por lo que el gasto federalizado y el crecimiento económico importan mucho para lograr una mejora en el IPS. No obstante, señalaron que se necesitan decisiones de Estado específicas.

Índice de Progreso Social en México 2022 (México Cómo Vamos)

Guanajuato, la excepción a la regla

De acuerdo con los indicadores que mostraron, se manifestaron entidades que supieron aprovechar mejor los recursos de los que contaban y la movilidad en el IPS fue favorable aún a pesar de no crecer tanto económicamente; asimismo, hubo un estado que, a pesar de tener índices elevados de Inversión Extranjera Directa (IED) y Anuncios de Inversión, su progreso social fue reducido.

Se trata de Guanajuato, entidad que aparece como la cuarta con un peor avance de IPS en el ranking de Anuncios de Inversión, aún a pesar de ser la quinta con más ingresos en este rubro; lo mismo ocurre con la IED, pues Guanajuato es la séptima entidad con mayores ingresos, pero se encuentra por debajo de la media nacional en IPS (12ª peor entidad).