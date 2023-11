Arranca análisis de la reforma a la jornada laboral... con tres diputados

Este miércoles 22 de noviembre inició el Análisis de la Reforma en materia de jornada y descanso laboral con sólo dos diputadas (Morena y PT) y un diputado (PRI). Esto después de que concluyeran los foros a Parlamento Abierto y se envíen las conclusiones a la Mesa Directiva de San Lázaro.

A través de una producción del área de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, en punto de las 17:00 horas dio inició la presentación de los principales objetivos de dicha iniciativa; sin embargo, la ausencia de legisladores y representantes de partidos políticos fue notoria.

“Hoy vemos que es bien fácil no venir a la discusión para dar la cara de que están en contra de los trabajadores”, enfatizó García García por los diputados que no acuden a las discusiones de esta iniciativa y no se muestran “ante el pueblo de México”.

Los asistentes fueron Susana Prieto, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y diputada impulsora de la iniciativa; Tereso Medina, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); y Margarita García, del Partido del Trabajo (PT). Los tres forman parte de la secretaría de la Comisión del Trabajo en la Cámara de Diputados y parecen estar de acuerdo en aprobar a la brevedad la iniciativa.

Sin embargo, si la Cámara de Diputados no se da prisa con el trámite, la discusión podría prolongarse hasta febrero de 2024.

Quedan 17 días para aprobar la iniciativa

La reducción de la jornada laboral, para pasar de 48 a 40 horas es una de las iniciativas que más se ha tardado en ser llevada al Pleno de San Lázaro. Desde 2022, la diputada Susana Prieto presentó la modificación al Artículo 123 de la Constitución y, hasta el momento, la Cámara Baja no ha definido una fecha en concreto para ser votada.

El trámite parecía ir con normalidad, pues en abril de este año la iniciativa fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales con el aval de todos los partidos políticos a excepción del Partido Acción Nacional (PAN), pues la bancada del albiazul se abstuvo.

Después, ante la presión del sector empresarial, la Cámara de Diputados, a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) —presidida por el panista Jorge Romero—, informó que se realizarán foros a Parlamento Abierto para discutir las implicaciones que esta iniciativa tendría.

Entonces, a pesar de que el dictamen estaba listo para votarse en abril, los foros iniciaron el lunes 16 de octubre y terminaron el lunes 13 de noviembre. Asimismo, habían informado que el martes 21 darían a conocer las conclusiones del diálogo y el miércoles 22 iniciada una discusión entre legisladores.

No obstante, en el micro sitio habilitado para la consulta de documentos oficiales (https://jornadalaboral.diputados.gob.mx/foros/) aún no están las conclusiones.

El tiempo es un factor decisivo para el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LXV Legislatura, pues el tiempo de aprobar leyes termina el 15 de diciembre y se restablece hasta el 1 de febrero de 2024.

Además, se debe de considerar que la iniciativa debe de ser aprobada por mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de la Cámara, pues se trata de una modificación a la Constitución, por lo que la Cuarta Transformación (4T) deberá de sumar los votos de bancadas opositoras para que se apruebe.

Aunado a esto, después de que se apruebe la iniciativa en San Lázaro, ésta debe de ser turnada al Senado de la República para que actúe como cámara revisora y ratifique lo aprobado. En caso de que el Senado realice modificaciones al dictamen, éste se regresa a los Diputados para que ellos lo ratifiquen y pueda ser turnada al Ejecutivo.

Bajo esta lógica, se destaca que Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena en San Lázaro, dijo este miércoles que “se queda abierta la posibilidad de que los grupos parlamentarios y también los diputados, a través de las comisiones de Seguridad Social, de Puntos Constitucionales y la del Trabajo, puedan seguir enviando las inquietudes y aportaciones que quieran hacerle al dictamen” para que sea objeto de modificaciones. Y para hacer todo este proceso quedan 17 días hábiles.

Finalmente, Susana Prieto se mostró optimista y sostuvo que “la próxima semana estaremos votando esta iniciativa en la Cámara de Diputados, con el propósito fundamental de ver si la Cámara de Senadores pueda votarla antes del 13 de diciembre”. Asimismo, dijo que se espera cabildeo por parte del sector empresarial para que la iniciativa no pase, por lo que conminó a la ciudadanía a que preste atención a la discusión parlamentaria.