AMLO afirma que su terna propuesta a la SCJN ‘cumple con la ley’

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, realizada en Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las mujeres propuestas en su terna para el sitio que dejó vacante el ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “cumplen con la ley”, por lo que considera que los senadores no tendrán problema en aprobarla.

Respecto a la polémica que se ha generado con su designación, López Obrador respondió: “Tenemos que garantizar el derecho a disentir. Imagínense que todos pensáramos igual o que no pudiésemos criticar o que, como en las dictaduras, se protestara con los dientes apretados. No, esto es una democracia y hay libertades”.

“Va a resolver el Senado. Hay una serie de requisitos legales; las tres propuestas reúnen los requisitos, las tres abogadas reúnen los requisitos de ley y, de acuerdo al procedimiento, van a ser los senadores, senadores los que van a decidir, incluso en este caso es en urnas, es voto secreto”.

López Obrador afirmó que jamás ha dado línea para que sus candidatos favoritos sean electos.

“Las tres son de primera. Estela Ríos, fue consejera cuando fui jefe de Gobierno en la Ciudad de México ¿Qué hicimos en ese tiempo? Nos estaban obligando, por una transa del Poder Judicial, a pagar una indemnización a un supuesto propietario de un terreno conocido como Paraje San Juan. Investigamos y era un fraude, una transa. Y dijimos: No. Y la que estaba de consejera jurídica era Estela Ríos, que estoy proponiendo ahora”.

El mandatario añadió que Estela Ríos tiene cerca de tres décadas de experiencia.

“El otro caso, Lenia Batres [hermana de Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México], abogada, también, que trabaja ahí en la Consejería Jurídica, de una familia que siempre ha estado luchando por la justicia, toda la familia Batres, desde el papá, cuando luchar en la oposición era arriesgar la vida, cuando se empezó a luchar por la democracia en la clandestinidad. ¿Cómo no voy a tener yo confianza en Lenia? Ni modo que va a llegar a la Suprema Corte a proteger a las empresas extranjeras del sector petrolero, del sector eléctrico, como lo hacen los que están. No, no, ella tiene otra formación”, comentó López Obrador.

“En el caso de Bertha Alcalde, toda la familia también lo mismo; pero ella, de primera, abogada. Han llevado a cabo toda la limpieza de Cofepris. Crearon el organismo para dar las licencias en todo lo relacionado con las medicinas, era un botín, como muchos otros; le daban permisos para la venta de medicinas al que tenía influencias, agarraderas o daba dinero, así estaba Cofepris. Ya se limpió con un médico joven, también, extraordinario, Alejandro Svarch, nada que ver con los que pasaron por ahí, estamos hablando de gente con convicciones, honestos, incorruptibles. Pues eso es Bertha también”, expresó.

López Obrador ironizó sobre el debate que se dará en el Senado de la República en los próximos días:” ¿Qué van a decidir los senadores? Pues las tres son muy buenas, tan son buenas que hasta me ayudan, a decidir quién podría ser de las tres”.

Cuestionado sobre sí las mujeres propuestas garantizan criterios imparciales, el presidente respondió: “Completamente. Es que el que es de izquierda de verdad, el que tiene convicciones, es honesto. Esa es la diferencia que tenemos, aunque yo simplifique mucho o que caiga en el maniqueísmo. La derecha es muy deshonesta, es muy corrupta, les gusta mucho el dinero; en la izquierda luchamos por ideales, luchamos por principios, somos distintos”, concluyó.