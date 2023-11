Incumplimiento del reglamento vial provoca hasta 2.4 millones de accidentes al año

En México se registran 2.6 millones de choques anualmente, de los cuales, entre el 85% al 95% son generados por negligencia humana, apuntó Miguel Guzmán, perito y consultor en prevención de accidentes de tránsito; sin embargo, observó, existen factores que incrementan los riesgos que corren los conductores como la falta de señales viales o deterioro de las vialidades.

Los accidentes viales pueden ocurrir por falla humana, de vehículo o por el entorno; no obstante, el primer factor es el más usual de todos. De acuerdo con lo reportado por el sector asegurador de México, el incumplimiento de las normas de conducir generan la mayor cantidad de siniestros, pues de acatarse, se evitarían casi todos los accidentes (del 85% al 95%).

Conforme a los datos oficiales, la principal causa de accidentes es el uso de celular mientras se maneja, pues del 50% al 60% de los accidentes es por este motivo. En segundo lugar está manejar a acceso de velocidad con un 35% al 50% del total de casos. Además, en relación a los accidentes mortales, el consumo de alcohol está presente en el 50% de los registros.

Los reglamentos involucran a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones(Cuartoscuro) (Pedro Anza)

Aunado a ello, el el también director general de PISVI Mobility advirtió que la falta de señales viales eleva el riesgo de los conductores, motociclistas, ciclistas y peatones, pues éstas sirven para tomar decisiones anticipadas en el entorno: dónde hay un tope, una curva cerrada, reparaciones, etc. Y se dividen en preventivas, restrictivas e informativas.

“Si no es colocada de manera correcta o si no está la señalización, entonces se aumenta el riesgo de la situación. Por eso es importante que las calles y carreteras estén bien señalizadas”, explicó durante la entrevista que dio a Publimetro.

Y, aunque no existe una métrica que registre los accidentes por faltas de señalética, el analista advirtió que, para los tramos y vialidades donde no exista señalización o ésta esté deteriorada, se debe obedecer el reglamento de tránsito, pues proporciona normas generales que anticipan este tipo de circunstancias. “Todo conductor debe conocer el reglamento de tránsito.El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento”, explicó el perito.

Al respecto, destacó que, gracias a la promulgación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), los reglamentos comenzaron a adoptar mecanismos homologados en sus principales puntos como la preferencia del paso, a tal punto que, de manera general, se puede conducir de igual manera en la Ciudad de México, el área metropolitana de Jalisco, Monterrey, la ciudad de Puebla, Mérida entre otros.

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ayuda a la regulación de reglamentos (Cuartoscuro) (Rogelio Morales)

Uno de los reglamentos más avanzados es el de la Ciudad de México (CDMX), mismo que especifica en su Artículo 10 Sección VIII cómo es que se debe circular “por una vía que no cuente con semáforos o se encuentren apagados y no haya señalamiento restrictivo que regule la preferencia de paso”. En este sentido, el reglamento especifica que la preferencia es del peatón.

Asimismo, Publimetro le preguntó a taxistas, choferes de Uber, repartidores y microbuseros de la CDMX si conocían la preferencia del paso. Al respecto, todos advirtieron que la preferencia la tiene el peatón, pero la especificidad del Artículo 10 la desconocían por completo

¿Cómo chocamos en México?

Une vez resueltos los temas generales sobre los choques, el perito señaló que existen particularidades de los accidentes en México. Por ejemplo, señaló que el día con más choques en el año es el tercer domingo de noviembre, cuando se suele llevar a cabo el Buen Fin.

Asimismo, refirió que ese día, donde más choques hay en toda la república es en ele cruce de Periférico e Insurgentes, justo enfrente del centro comercial Perisur.

A lo largo del año, la mayor cantidad de accidentes viales leves (lamineros) ocurren en las ciudades entre las 07:00 y las 09:30 horas de lunes a viernes; después, hay un nuevo pico en estos accidentes entre las 17:30 y 19:30 horas. Los principales tipos de choque son por alcance, por crucero y carreteros. Finalmente, en accidentes letales. La mayoría ocurren por el consumo de alcohol y pasan los sábados alrededor de las 03:00 horas.