Reducción a la jornada laboral se estanca en las últimas seis sesiones del Congreso

Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, señaló que es imposible que la reducción a la jornada laboral sea una realidad antes de que termine el 2023.

Durante una conferencia de prensa realizada este martes 28 de noviembre, el también coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) refirió que sólo quedan seis sesiones ordinarias en el periodo de este año, por lo que no cree que el proceso legislativo alcance para aprobar la reforma al Artículo 123 constitucional.

“Es imposible que en el año 2023 se vuelva una reforma constitucional, porque aún saliendo de esta Cámara, si lo hacemos a principios de diciembre, es imposible que en el Senado lo hagan; pero suponiendo que saliera en el Senado, es imposible que 17 legislaturas (locales) puedan sacar una reforma constitucional”, declaró ante la prensa que cubre el Congreso.

Cabe recordar que el proyecto de dictamen de esta iniciativa quedó aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados desde el martes 25 de abril de 2023; sin embargo, gracias a los trabajos parlamentarios de los diputados federales, la votación en el pleno se ha retrasado casi siete meses.

No obstante, el panista señaló que las bancadas están enfocadas, estas últimas sesiones de 2023 y las primeras de 2024 en desahogar la mayor cantidad de dictámenes de ley. En este sentido, reiteró la agenda prioritaria del albiazul: retorno del seguro popular, de estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo; asimismo, la creación del seguro de desempleo, de refugios para mujeres violentadas y patrullas en cada municipio.

En relación al proceso de votación de la iniciativa que reduce de 48 a 40 horas, Romero Herrera informó que, después de que se realizaran los foros a Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, se crearon y entregaron a la Mesa Directiva de San Lázaro los libros con las conclusiones de los diálogos entre especialistas, a académicos, sindicalistas y patrones.

Específicamente en este momento, abundó, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales dichos documentos (que son de acceso público) con la intención de que sean valorados y se modifique el dictamen original.

De acuerdo con lo expuesto con Jorge Romero, la Comisión aún no fija una fecha para sesionar. Una vez que haga esto, se discutirá en el órgano para ver la probabilidad de que se modifique el dictamen y, después de ello, se suba a Pleno para ser discutido y votado; no obstante, amagó con no acompañar la iniciativa si ésta no se modifica.

“Si se logra ese dictamen de consenso, cuentan con Acción Nacional”, refirió Romero Herrera, pues el PAN y el sector empresarial han insistido en que la reforma a la jornada laboral debe aplicarse de manera gradual. Asimismo, el PRI quiere recoger lo dicho por la Recomendación 116 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) que propone, desde 1962, que la jornada semanal debe ser de 40 horas y su incorporación debe ser gradual.