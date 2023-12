Movimiento Ciudadano acusa que el PRI y PAN “sacaron de la contienda a Samuel”

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; señaló que la salida del gobernador de Nuevo León fue por culpa del PRI y el PAN.

“Ya saben que son el PRI y el PAN. No solo son los partidos de los fraudes electorales, de la corrupción de las instituciones públicas, de la persecución y de la represión. PRI y PAN son los partidos que, a la mala y corrompiendo a las instituciones, sacaron de la contienda a Samuel”, declaró el líder de movimiento naranja.

Ante la salida de Samuel García como precandidato a contender por la presidencia de la república como abanderado de Movimiento Ciudadano, desde las primeras horas del lunes, militantes del movimiento naranja se dieron cita en la sesión de la Coordinadora Nacional Ciudadana, donde se decidió el futuro del partido dentro del proceso electoral.

Dante Delgado subrayó que “el PRIAN creyó que (...) sacando a Samuel García de la contienda iba a tener el camino libre para garantizar plurinominales a Alito y Marko Cortés”.

Quedó claro que PRI y PAN hacen la política más sucia, indigna y nociva del país. Y por todo esto es que los vamos a derrotar en 2024 — Dante Delgado

🔴 URGENTE: El líder nacional de @MovCiudadanoMX, @DanteDelgado, aseguró que para el 2024 tendrán candidato a la Presidencia de la República y dijo que tienen los tenis bien puestos para sacar a la vieja política del poder en referencia al @PRI_Nacional y @AccionNacional. pic.twitter.com/fKGOl576tb — Carlos Lara Moreno (@CarlosLaraM81) December 4, 2023

Asimismo, el senador Delgado felicitó al gobernador de Nuevo León junto a su esposa por los logros que tuvieron en diez días de precampaña.

“Samuel, (...) estoy orgulloso de usted. En Movimiento Ciudadano estamos orgullosos de usted y de Mariana, porque en tan solo diez días lograron sacudir la conciencia de millones de jóvenes y de la ciudadanía (...) tuvo el valor de enfrentar lo peor de la vieja política, los agravios, las amenaza”, mencionó el líder de MC.

Dante defiende a Samuel

Tras los diversos rumores y criticas que circularon sobre los posibles motivos que hicieron que Samuel García no dejara la gubernatura, Dante Delgado aclaró que fue por temas de “principios”.

“Samuel pudo negociar con el PRIAN quién sería el gobernador interino, pero se mantuvo fiel a sus principios. No aceptó entregar los recursos de Nuevo León, no aceptó garantizarles impunidad, no aceptó regresarle el estado a la vieja política”, explicó Dante Delgado.

Movimiento Ciudadano lanza amenaza rumbo a elecciones 2024

“Sacaron a Samuel de la contienda… pero esto no ha terminado. Vamos a tener candidato y vamos a ganarle a la vieja política en 2024 (...) Vamos a mantener al PRIAN en el lejano tercer lugar en el que están hoy y vamos a ganar la presidencia de la República”, advirtió el líder del movimiento naranja.