Con Omar Fayad suben a cinco los expriistas embajadores con AMLO

Las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa del Senado de la República avalaron el perfil de Omar Fayad, ex gobernador de Hidalgo, rumbo a la embajada de México en Noruega, ahora está en las manos del Pleno de la Cámara Alta la ratificación del expriista como miembro del cuerpo diplomático nacional.

Durante la reunión ordinaria, celebrada este miércoles 6 de diciembre, Fayad Meneses respondió las preguntas que le hicieron los legisladores; sin embargo, la más controversial fue formulada por Cecilia Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien preguntó por las credenciales que lo respaldan como embajador, pues apuntó el nombramiento como una retribución política en favor de Morena y el gobierno de AMLO.

“La verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador”, responde @omarfayad a la senadora Cecilia Sánchez, en su comparecencia en el @senadomexicano para ratificarlo como embajador en Noruega. pic.twitter.com/FOv0FXvk5E — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) December 6, 2023

Al respecto, Omar Fayad reconoció que no posee credencial alguna que lo avale como embajador de México en el Reino de Noruega; no obstante, manifestó su agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por notar esas cualidades y proponerlo para el puesto. Asimismo, negó el trasfondo político y de supuesto ‘amiguismo’ con la 4T.

“La verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador. Gracias a quién me los ha visto y a quién me los vea, pero en lo personal creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años en el servicio público”, declaró a los senadores.

Después de exponer todo lo que ha aprendido de Noruega y su administración pública, el exgobernador destacó que se deben rescatar los lazos entre ambas naciones, pues México podría aprender mucho de del Reino en cuanto a la administración de sus recursos, la austeridad, la reducción a las brechas de desigualdad y demás políticas sociales.

Posteriormente, procedieron con la votación, misma que ratificó al expriista como un perfil válido para asumir la embajada y, será tarea de los 128 senadores mexicanos el consumar el nombramiento. De ser así, Fayad Meneses pasaría a ser el quinto exgobernador del PRI que se agrega a una embajada durante el gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

Cabe recordar que Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora por el PRI, ahora es consultor de Barcelona; Quirino Ordaz, de Sinaloa, ahora es embajador de México en España; Carlos Joaquín, de Quintana Roo, es embajador en Canadá; y Carlos Aysa, de Campeche, hace lo propio en República Dominicana.

De hecho, esa tendencia ya había sido criticada por Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, quien se burló en marzo de este año diciendo que el PRI gana más embajadas que gubernaturas. Al respecto, se destaca que los nombramientos han sido emanados desde el ejecutivo federal y ratificados por el Senado con la mayoría de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Finalmente, se destaca el caso de Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca por el PRI, quien fue visto en un mitin de Claudia Sheinbaum, precandidata única de Morena a la presidencia de México para las elecciones de 2024. Ahí, en una breve declaración a medios de comunicación, el exfuncionario manifestó su simpatía por Sheinbaum y la transformación de la vida de México, pero negó tener algún puesto garantizado para 2024.