Acusaciones de irregularidades ‘opacan’ elección de comisionado presidente del Inai

Después de tres rondas de votación y señalamientos de presunta opacidad, Adrián Alcalá fue nombrado como el nuevo comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La tarde de este domingo 10 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de nombramiento del nuevo presidente del Instituto de Transparencia. Al respecto, se destaca que Norma del Río se bajó de la contienda al no encontrar las condiciones mínimas necesarias para competir.

Te recomendamos: Morena tira nombramientos del INAI pese a advertencia de sanción de cárcel y multa

De acuerdo con lo que explicó, no hay voluntad al interior del INAI por atender las denuncias y auditorías. De hecho, afirmó que desde su arribo al Instituto, en 2021, ha realizado múltiples denuncias a los órganos competentes, pero no han sido atendidas.

“No veo condiciones. No se quieren atender las denuncias, no se quieren atender las auditorías y la verdad necesito refuerzos”, afirmó Del Río Venegas durante su primera participación en el Pleno. Al respecto, dijo que no puede avalar una una persona “que no tienen solvencia ética y moral suficiente para que tome las riendas de este instituto. No puedo, va contra mis principios y valores”.

En consecuencia, manifestó su voto para Josefina Román. “Desde 2021 ha presentado diferentes denuncias ante el Comité de Ética y en el Órgano Interno de Control (OIT)”, inmediatamente mostró cuatro carpetas azules.

Después procedieron con la votación misma que se tuvo que realizar tres veces hsta que Adrián Alcalá Méndez fue reconocido como el ganador d ella contienda. Una vez electo, Román agradeció la confianza que le fue conferida los próximos tres años y se comprometió a representar dignamente al INAI.

Información en desarrollo