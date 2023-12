Cuáles son las playas más sucias de México que no es recomendable visitar

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en coordinación con las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios estatales (APCRS), no recomiendan visitar seis playas mexicanas por la presencia de una bacteria en sus aguas.

Después de evaluar la calidad del agua en 254 playas en toda la costa nacional, este domingo 17 de diciembre, en la antesala de las vacaciones de invierno y el maratón Guadalupe-Reyes, la Comisión a cargo de Alejandro Svarch apuntó que 248 pueden ser visitadas libremente en relación a la presencia de la bacteria enterococcus faecalis.

De acuerdo con la Cofepris, se tomaron 2 mil 47 muestras en búsqueda de enterococos (nombre común por el que se ubica a la bacteria) que podrían delatar la presencia de la bacteria en niveles que pondrían en riesgo la salud humana, de tal modo que el agua de seis playas mexicanas, ubicadas en cuatro estados diferentes, rebasaron los límites máximos recomendados.

La presencia de enterococos en algunas playas alertó a la Cofepris (Especial)

Los límites recomendados son 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua analizada, y las muestras tomadas en algunas costas de Baja California, Chiapas, Sinaloa y Tabasco rebasaron la escala, por lo que la Cofepris no recomienda la visita a dichos lugares para prevenir infecciones.

En Baja California, no se recomienda visitar las playas de Tijuana ni de El Rosarito I; en Chiapas no se recomienda visitar las playas de Escolleras y Linda, en Tapachula; asimismo, en Sinaloa no se recomienda ir a la playa de Olas Altas en Mazatlán; mientras que en Tabasco, la playa de El Bosque, en Centla no es recomendable por la concentración de bacterias.

Por tanto, la Cofepris coordina las acciones adecuadas de saneamiento en las playas señaladas, ello para que estos sitios turísticos estén en condiciones óptimas para recibir turistas tanto de México como de otras partes del mundo.

Además, informó que, debido a las recientes afectaciones causadas por el huracán Otis, 27 playas de Guerrero no pudieron ser muestreadas; así como seis playas de Veracruz tampoco fue posible realizar el muestreo debido a las condiciones meteorológicas.

¿Qué consecuencias puede tener en la salud?

La bacteria enterococcus faecalis o enterococo, de acuerdo con el Manual MSD, están relacionadas con diversas infecciones como la endocarditis (inflamación rara, pero potencialmente mortal, de la membrana dentro de las cámaras y válvulas del corazón), infecciones urinarias e intraabdominales, prostatitis, celulitis e infecciones de las heridas, así como bacteriemias concurrentes.

MedlinePlus señala que el enterococo es una bacteria que normalmente habita en los intestinos y en los genitales femeninos y que la mayor parte de las vences no ocasiona problemas a la salud humana, pero puede provocar infecciones si traspasa a las vías urinarias o al torrente sanguíneo.

En caso de ser infectado, lo recomendable es acudir al médico para que aplique la dosis adecuada de antibióticos y evitar la autoeducación para que la bacteria no genere resistencia al tratamiento.