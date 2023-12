Los puntos clave de las tensiones en el INE rumbo a las elecciones de 2024

El Instituto Nacional Electoral (INE) no cuenta con secretario general, existen consejeros que acusan intenciones de desestabilizar la presidencia del organismo, faltan otros nombramientos en áreas estratégicas y, más recientemente, se presentó una renuncia que afecta al PREP, todo esto en medio del proceso electoral 2023-2024 que definirá la presidencia, el Congreso de la Unión y nueva gobiernos locales.

La escalada de tensiones ya fue percibida por los representantes de los partidos políticos ante el Instituto, por lo que, la noche del viernes 15 de diciembre, dos consejeros, y los representantes de Morena, PT, PVEM, MC y el PRI se fueron de la sesión ordinaria para romper el quórum.

¿Qué ocurre en el INE?

A través de sus sesiones abiertas, las y los consejeros del INE han manifestado signos de inestabilidad al interior del organismo. Uno de sus principales problemas es la falta de nombramientos, pues entre la Secretaría Ejecutiva, las direcciones ejecutivas, unidades y coordinaciones técnicas faltan por cubrir 17 puestos.

Para ejercer presión en los nombramientos, los consejeros aprobaron un acuerdo para presionar a Guadalupe Taddei Zavala a que presente sus propuestas para los altos puestos que ahora están siendo dirigidos por encargados de despacho y no por titulares legítimos, como la Secretaría Ejecutiva, actualmente representada por la licenciada Maia Elena Cornejo Esparza.

Dicho acuerdo establece un mecanismo extraordinario para forzar los nombramientos, para que las propuestas sean presentadas y votadas por el Consejo el jueves 21 de diciembre en sesión ordinaria.

𝐒𝐎𝐁𝐑𝐄 𝐋𝐀𝐒 𝐅𝐄𝐂𝐇𝐀𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐋𝐀𝐒 𝐃𝐄𝐒𝐈𝐆𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐐𝐔𝐄 𝐇𝐀𝐑𝐀́ 𝐄𝐋 𝐈𝐍𝐄



La Consejera Presidenta Taddei 𝐀𝐔́𝐍 𝐧𝐨 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 de perfiles para las designaciones que habrán de discutir en sesión del #ConsejoGeneral este… pic.twitter.com/6oR0DjTAIK — Ernesto Guerra | #ÚltimaLegislativa🗳️ (@ErnestoGuerra_) December 18, 2023

Otro problema se evidenció entre las sesiones del viernes y el sábado de la semana pasada, pues las declaraciones del consejero Uuc-kib Espadas ventilaron la existencia de dos bloques, donde uno, de acuerdo con Espadas Ancona, pretende afectar la presidencia de Guadalupe Taddei; sin embargo, los consejeros aludidos lo negaron.

“(El acuerdo está hecho) para apremiar el bloqueo faccioso de acuerdos, obligando a la designación para las encargadurías eventuales de personas afines al específico grupo político que hoy bloquea los acuerdos”, dijo Espadas. Cabe recordar que las 16 propuestas de Taddei no reunieron los votos necesarios, aunque algunas de las propuestas emanaba del bloque que señaló Espadas.

Bloques en el INE señalados por Uuc-kib Espadas (Especial)

Junto con el consejero Uuc-kib Espadas, Rita López y Jorge Montaño recriminaron a ese mismo bloque querer abrir el diálogo, pero no acuden a las reuniones de trabajo de los martes. Al respecto, Carla Humphrey, Dania Ravel, Claudia Zavala, Arturo Castillo, Jaime Rivera y Martín Faz negaron dicho encono.

Finalmente, a la falta de armonía del Consejo General y la falta de nombramientos en puestos clave, se suma la renuncia de Jorge Humberto Torres, quien hasta el domingo se desempeñaba como coordinador general de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, área responsable de las interconexiones del Programa de Resultados Preliminares (PREP).

Tras 20 años de formar parte del Instituto, Torres Antuñano presentó su carta de renuncia, donde expone que su separación del cargo es por así convenir a sus intereses:

“Por medio de este conducto, por así convenir a mis intereses, me permito presentar mi renuncia voluntaria e irrevocable. Amablemente solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se me paguen los conceptos que conforme a derecho me corresponden o sus partes proporcionales, de manera enunciativa: aguinaldo, vacaciones no disfrutadas, prima vacacional, la compensación por término de la relación temporal”, dice el ex funcionario.

Esto quiere decir que Taddei Zavala tendrá que cubrir el espacio que deja el ingeniero en la Unidad Técnica de Servicios de Informática con un perfil competente y que cuente con el aval de los consejeros que ya han rechazado sus propuestas.