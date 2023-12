El PRI se queda sin diputados en Veracruz tras desbandada de la Alianza Progresista

El Congreso local de Veracruz se quedó sin priistas, ello porque los legisladores estatales, tras condenar la dirigencia de Alejandro ‘Alito’ Moreno en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunciaron que se suman a la Alianza Progresista, por lo que renunciaron al partido y ahora están como diputados independientes.

De acuerdo con la información oficial, 28 legisladores locales abandonaron la siglas del PRI por no estar de acuerdo con la dirección que tomó el partido de cara a las elecciones de 2024, donde Alito pactó con el PAN y el PRD ir una vez más en alianza.

Esta es la cuarta desbandada del PRI en 2023 por la dirección de Moreno Cárdenas; primero, con el pleito que sostuvo ante el senador Miguel Ángel Osorio Chong, por ratificarse en la presidencia del tricolor, en el Senado de la República un grupo de legisladores destacados abandonaron el partido.

Asimismo, está el caso de Hidalgo, entidad donde gobernaba el PRI y después de las elecciones (donde ganó Morena) la militancia del Revolucionario Institucional optó por dejar al partido. En este caso también acusaron una mala dirigencia de la cúpula partidaria que impuso a Carolina Viggiano, secretaria general del PRI, como la candidata a gobernadora.

La tercera desbandada ocurrió cuando Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca; Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa; y Eruviel Ávila, exgobernador del Estado de México, anunciaron la creación de Alianza Progresista como corriente política que apoyaría a Claudia Sheinbaum en el proceso electoral 2023-2024.

En este contexto cabe recordar que el padrón de afiliación al PRI se ha reducido drásticamente desde que inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). De acuerdo con el Padrón de Afiliados publicado en la página oficial del Instituto Nacional Electoral (INE), el tricolor cuenta con 2 millones 65 mil 161 militantes (actualizado hasta julio de 2020); en cambio, la página oficial del PRI, refiere que sólo cuentan con un millón 151 mil 640 militantes (dato actualizado hasta marzo de 2023).

Al respecto, se destaca que Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, López Obrador y Claudia Sheinbaum fueron objeto de críticas por reconocer la adhesión de Murat Hinojosa, Rubalcava Suárez y Ávila Villegas, pues cuestionaron los principios éticos e ideológicos de la llamada Cuarta Transformación (4T), misma que inició bajo la consigna de combatir la “mafia del poder”, localizada principalmente en el PRI y el PAN; sin embargo, la dirigencia nacional del partido guinda se mostró complacida con la suma de los ex priistas.

Finalmente, Xóchitl Gálvez, dijo que no le preocupa la salida de ese grupo de priistas y que continuará con su precampaña rumbo a la presidencia de México. “Hay algunos que ya se sumaron allá, pero no crean que se fueron porque están convencidos de ese proyecto. Hay que ver lo que decía don Eruviel hace algunos seis años que la señora candidata de enfrente no tenía la capacidad de ser la Jefa de Gobierno”, señaló Gálvez Ruiz.