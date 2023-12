Claudia Sheinbaum apuesta por modelo que asegure “vida digna” a los mexicanos

La precandidata a contender por la presidencia de México durante las elecciones del 2 de junio de 2024, Claudia Sheinbaum, compartió una estrategia de trabajo que involucra al sector privado, esto para que los mexicanos puedan gozar de una vida digna y darle continuidad a la 4T.

“Nosotros lo que queremos es que haya vida digna. Y para que haya esa vida digna, seguridad y bienestar, tiene que ver con un modelo de desarrollo distinto”, puntualizó Sheinbaum durante un encuentro con empresarios de Los Cabos.

A esta reunión asistieron representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA); de la Asociación de Hoteles de Los Cabos; de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), entre otras agrupaciones empresariales.

Sheinbaum reconoció que las malas administraciones pasadas han llevado a que Baja California Sur esté atravesando una crisis en el desarrollo urbano.

Asimismo, la precandidata presidencial por Morena, PT y PVEM, Sheinbaum Pardo; reiteró la necesidad de unir esfuerzos entre el gobierno y los empresarios para lograr inversiones que a largo plazo tengan el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas y de un mayor desarrollo.

“No es una cosa solo del gobierno, nos tenemos que sentar para ver cómo aportar para que esta zona siga creciendo (...) El tema no solamente es cómo generamos empleos, sino cómo generamos desarrollo sustentable con bienestar y esa no es solo una tarea de una persona’', concluyó Sheinbaum entre los asistentes que buscan resolver los problemas estructurales por los que pasa Baja California Sur.

Sheinbaum con empresarias/os en BCS

Al evento asistieron miembros de la COPARMEX de la Paz como Gustavo Diaz Tronco; José Luis González; Manuel Amparan; Julio Alarcón; Jesús Aragón; Ricardo Reyes; Luis Cano; Pedro Diaz; Ramon Parra; Adriana Marcia; Diego Sánchez; Gustavo Diaz Ventura; Efrén Lucero Mendoza; Luis Vela; Ismael Rojas Sotres; Jorge Valdez; Karim Martínez; Antonio Batalla; Fabricio González; Roberto Chávez; Jaime Andrade; Paul Valdiviezo; Francisco López Velderrain; Perla Valenzuela y de la sede en Los Cabos Arandi Torres.

También estuvieron presentes por parte del CCE La Paz, Carlos Estrada Talamantes; Armando Sánchez Porras; Luis Rafael Romero Mejía; Fidel Rene Altamirano Flores; Luis Manuel Mendoza Chiw; Fernando Goytortua Bores; José Edmundo Rangel Vázquez; Alejandro García Ruiloba; Víctor López y Ruth Carrasco Rodríguez.

De la CANACINTRA La Paz, Guillermo Vinatier Rojas; Esteban Chavoya y Francisco Valdez.

Mientras que de la CONCANACO SERVYTUR en La Paz, Héctor Aramburo y Eduardo Aramburo. De la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Lilzi Orci; de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Los Cabos, Paloma Arauz; Ricardo Arauz; de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Lucy Trasviña; de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), Hilda Arras; del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Gabriela Gutiérrez y finalmente, Antonio ”El Charro”; Luis Tirado; Alfonso Poncho Varitas; Basilio López; Aristeo Gutiérrez; Juan Antonio Dávila y Esteban Domínguez.