Inicia operaciones Mexicana de Aviación en medio de la incertidumbre

Este martes 26 de diciembre iniciará operaciones la aerolínea estatal Mexicana de Aviación, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador en diversas ocasiones. Sin embargo, aún permanece la zozobra sobre el proyecto, pues apenas dos días antes del inicio de operaciones se habilitó la página para realizar la reserva de boletos.

Mexicana de Aviación es una de los siete mega proyectos que AMLO inaugurará en los últimos 10 días del 2023, muchos de ellos aún inconclusos. “Últimamente, el cuestionamiento que se nos hace es que empezamos obras, pero que todavía no están del todo concluidas. Y, sí, en efecto, son obras que se inician en una primera etapa y poco a poco se van concluyendo”, dijo al respecto, AMLO el pasado jueves 21 durante la inauguración de la primera etapa de “Agua Saludable para La Laguna”.

“¿Por qué hacemos esto? Pues no por publicidad o por propaganda. Si fuese por eso, pues estaríamos pagando publicidad, propaganda en la televisión, en la radio. No. Lo hacemos porque así empujamos para avanzar, para apurarnos, terminar, no dejar obras inconclusas”, expresó el mandatario.

Mexicana de Aviación, sin alas para volar

En octubre pasado la aerolínea estatal anunció el inicio de las reservaciones para la venta de boletos. Se dieron precios de hasta 500 pesos por vuelo entre la Ciudad de México y Cancún, saliendo del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”. Sin embargo, se suspendieron los vuelos entre esos 20 destinos y la Ciudad de México, porque la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) no había dado el certificado como operadores a Mexicana de Aviación, comentó Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, el pasado 6 de octubre.

La presencia de las Fuerzas Armadas ha sido fundamental en Mexicana de Aviación, ya que la aerolínea dependerá del Grupo Maya-Olmeca-Azteca, una empresa de las Fuerzas Armadas que construyó y operará megaobras como el AIFA, el Aeropuerto Internacional “Felipe Carrillo Puerto” de Tulum, el Tren Maya y otros.

Mexicana de Aviación tendrá su sede en el AIFA. En Quintana Roo, su principal aeropuerto será el de Tulum, según lo ha informado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La nueva aerolínea de bandera tendrá asesoramiento técnico y comercial de la compañía Boeing, a la que el Ejército le rentará 10 aviones para cubrir cerca de 20 rutas nacionales con boletos baratos, explicó al inicio Luis Cresencio Sandoval, en la conferencia presidencial matutina.

Semanas después se informó que serán nueve destinos los que operará Mexicana de Aviación en su primera etapa. Según su estrategia, se prevé que Mexicana de Aviación sea rentable económicamente para el año 2030.