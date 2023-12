Lamenta AMLO muerte de Armando Guadiana

La mañana de este martes se dio a conocer la muerte de Armando Guadiana Tijerina, senador de Morena por Coahuila y ex candidato a la gubernatura de esa misma entidad en las elecciones de junio pasado.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó un momento de su conferencia de prensa matutina en recuerdo de Guadiana.

“Mi más profundo pésame por el fallecimiento de mi amigo, Armando Guadiana. Les enviamos un abrazo cariñoso a sus familiares y amigos, y nuestro más sentido pésame”, dijo el mandatario.

López Obrador recordó que Guadiana tenía amigos “en todos lados”.

“Tuve la oportunidad de conocerlo, estuvimos juntos. Nunca chocamos y teníamos diferencias pero nos respetábamos. El supo respetarme, yo también. Cuando vino la elección de Coahuila, él había declarado algo en contra mía o en contra de Morena y en ese entonces yo todavía participaba en los tiempos libres en las decisiones del movimiento en que milito, el movimiento del que soy parte y me preguntaron que por qué no se le dejaba afuera en la encuesta y dije que no. Ganó la encuesta y buscaban la forma de impedirlo, pero el que gana la encuesta es porque la gente así lo quiere”, expresó.

Finalmente, el mandatario recordó que recorrió junto con Guadiana gran parte de Coahuila.