Desestima AMLO violencia en Villahermosa porque “no pasó a mayores”

En su primera conferencia de prensa matutina de esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó la violencia que hubo en Villahermosa y otros cinco municipios de Tabasco, señalando que “no pasó a mayores” y criticó la cobertua que medios de comunicación dieron al respecto.

“Como ayer fue descanso, estaba yo viendo a Fórmula. ¡No! Que obras inconclusas, que mucha violencia, que amarga Navidad en Acapulco, violencia, lo de Villahermosa, no, no, no, ¡Se enteraron hasta en El Vaticano!”, comentó el mandatario, quien añadió: “fue la nota; afortunadamente no pasó a mayores, pero cómo [lo] difundieron todos [los medios]”.

López Obrador desestimó las críticas y afirmó que los homicidios durante las fiestas decembrinas fue menor a la media.

“Entre el 21 y el 25, en homicidios en todo el país. En estos cinco días hubo siete estados sin un homicidio, pero escuchen la radio, es otro país”, añadió. Afirmó que el promedio de homicidios en los cinco días fue de 60, cuando suele ser una cifra entre los 91 y 100.

Al respecto, López Obrador afirmó haber estado en Tabasco y en Villahermosa al día siguiente de estos hechos delictivos. “Estuve allá y me informé de lo que sucedió, y regresé como a las 11, 12 de la noche del 23″, añadió.