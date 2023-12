Claudia Sheinbaum defiende la prosperidad de la 4T en Yucatán

La coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la 4T y candidata virtual a la presidencia por Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, aseguró que trabajar por un crecimiento para todos los mexicanos es posible con los principios del partido guinda.

“Somos humanistas, nosotros no queremos desarrollo solo para algunos cuantos, para nosotros no hay prosperidad si la prosperidad no se comparte y eso es importante en Yucatán, donde ha habido un crecimiento tan desigual, sí hay progreso pero no solo lo queremos para unos, queremos distribuir la riqueza, queremos que los que menos tienen tengan la posibilidad de tener una vida digna”, aseveró Sheinbaum ante militantes y simpatizantes en Kanasín, Yucatán.

Durante este encuentro, la precandidata única de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la presidencia de la república, desmintió la campaña de desprestigio que hay en contra de la 4T, por lo que Sheinbaum compartió el logro que hubo en materia de seguridad durante su administración como Jefa de Gobierno de la CDMX.

“Que no les digan, que no les cuenten, porque ya vi por ahí una propaganda que dice: ‘Si llega Morena va a llegar la inseguridad a Yucatán’, puro cuento. El estado más inseguro del país es Guanajuato y lo gobierna el PAN, así que es falso; cuando fui Jefa de Gobierno disminuí a la mitad la inseguridad”, aseguró.

Asimismo, Sheinbaum destacó los logros de la 4T junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre los que sobresale la inauguración del Tren Maya para traer desarrollo al sureste mexicano y el rescate de empresas que fueron privatizadas por gobiernos neoliberales como fue Mexicana de Aviación.

“Lo mismo en Mexicana, la privatizaron, la regalaron, la tronaron y después desapareció una línea aérea nacional, pero la Cuarta Transformación no solo sube al tren, también vuela por los cielos, ya inició el vuelo Mexicana de Aviación, una empresa nacional que va a dar desarrollo a nuestro país”, manifestó.

Finalmente, expuso que la educación es fundamental en el proyecto de nación de la 4T y compartió el sueño de seguir garantizando el acceso gratuito a la educación superior como un derecho fundamental para mexicanos, tal y como lo hizo en la Ciudad de México con la construcción de las Universidades de la Salud y la Rosario Castellanos, donde ahora estudian más de 50 mil jóvenes.

“La educación transforma la mente, transforma a las personas, la educación humanista transforma a las naciones”, puntualizó.

Por su parte, el precandidato a la gubernatura de Yucatán, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, aclaró que el enemigo a vencer es la desigualdad que hay en el estado, promovida por gobernantes que no entienden las necesidades del pueblo.

“El enemigo a vencer es la desigualdad que existe en Yucatán, desigualdad causada por autoridades clasistas, elitistas, que atienden solamente a unos cuantos, a sus amigos y se olvidan de las necesidades del pueblo. No nos atienden porque no nos entienden”, concluyó.