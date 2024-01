Violencia empaña el Año Nuevo con casos de secuestrados y adolescentes desaparecidos

El último día de 2023 se reportó un secuestro masivo de migrantes en Tamaulipas, cerca de Texas; además, al menos tres menores fueron desaparecidos en el Estado de México, reconoció la Fiscalía General del Estado (FGE).

Primero, la vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que el autobús 9570 de Grupo Senda con 36 pasajeros fue abordado por un grupo de hombres armados en la Autopista Matamoros-Reynosa, quienes obligaron a las personas a bajar del vehículo que se dirigía a Matamoros.

Después, la agencia de noticias The Associated Press (AP) informó que a bordo de la unidad se encontraban al menos 31 personas migrantes (hombres, mujeres y niños). De acuerdo con la agencia, una fuente al interior de la dependencia (que no proporcionó su identidad) apuntó que entre los migrantes habían mexicanos y de otras nacionalidades; sin embargo, se desconoce la cantidad y nacionalidad exactas de quienes viajaban.

De acuerdo con lo trascendido, el autobús salió de Nuevo León (NL) y tenía como destino la ciudad fronteriza de Matamoros, donde el arribo de migrantes ha sido notorio en los últimos meses; asimismo, se sabe que el atraco ocurrió en un poblado rural cerca del Río Bravo.

Por su cuenta, la autoridad estatal señaló que al lugar de los hechos llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y Guardia Estatal (GE) para realizar las indagaciones correspondientes y escoltar la unidad hasta la central de Matamoros.

Fuentes extraoficiales advirtieron que un testigo declaró que sólo regresaron cinco de los 36 pasajeros; sin embargo, la autoridad estatal no ha dado actualizaciones sobre este atentado, mismo que aún no se le atribuye a ningún grupo criminal que trabaje en la zona.

Mientras que en el Estado de México (Edomex), tres adolescentes de 15 años fueron reportados como desaparecidos por la FGE local. Se tratan de Valeria Durán López, quien fue vista por última vez en La Paz el 28 de diciembre; Eliot Anthony Estrada Casares, quien desapareció en Zinacantepec el 30 de diciembre; y María Fernanda Zámano Sánchez, quien no regresó a casa el 22 de diciembre en el municipio de Toluca.

Por su cuenta, las fiscalías estatales de CDMX y Jalisco informaron sobre la vinculación a proceso de un presunto violador, la detención de un presunto cómplice del narcotráfico y una incautación de droga.

De acuerdo con los resultados del primer día de trabajo del año de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), un cateo realizado en la colonia San Felipe de Jesús, alcaldía Gustavo A. Madero, tuvo como resultado la detención de un hombre y el aseguramiento de droga.

La Fiscalía capitalina refirió que, gracias a una denuncia anónima, la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ejecutaron la diligencia que tuvo como resultado la recuperación y aseguramiento de “posibles dosis con sustancia sólida y de vegetal verde, con características similares a drogas”.

Mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco señaló que, a través de la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, se logró la vinculación a proceso penal a Christian Alberto “F”, identificado como un probable responsable del delito de abuso sexual infantil en agravio de una adolescente.