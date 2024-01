AMLO rechaza asistir a conmemoración de la Constitución en Querétaro

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no acudirá a Querétaro el próximo 5 de febrero, para conmemora el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

En su lugar, López Obrador afirmó que se realizará una ceremonia en el Recinto Legislativo de Palacio Nacional, recién remodelado, y en la que presentará todas las reformas de ley que enviará al Congreso de la Unión en los últimos meses de su gobierno.

El mandatario informó que se darán a conocer las iniciativas en tema de salarios (para que el salario mínimo aumente más que la inflación), de pensiones y la reforma electoral; entre otras.

En representación de AMLO, en la ceremonia de Querétaro estará Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación.

En 2023, la ceremonia estuvo marcada por el momento en que Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió no aplaudir y no levantarse de su asiento a la llegada del mandatario, hecho que reforzó el distanciamiento con el Poder Judicial. Desde entonces, el mandatario no ha invitado a representantes del Poder Judicial a ceremonias protocolarias.