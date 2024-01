Sheinbaum apuesta por el desarrollo y bienestar ante empresarios estadounidenses

Sheinbaum apuesta por el desarrollo y bienestar ante la 'American Society of Mexico'

La precandidata presidencial por la alianza ‘Sigamos Haciendo Historia’, Claudia Sheinbaum, arrancó la ultima semana de precampañas reuniéndose con empresarios estadounidenses en el evento de la American Society of Mexico.

“La integración económica con Estados Unidos puede potenciarse con las obras estratégicas que realiza la 4T”, señaló la precandidata presidencial, Sheinbaum.

A este encuentro la precandidata Sheinbaum llegó acompañada de Mario Delgado, presidente nacional de Morena y coordinador de su campaña así como de Omar Garcia Harfuch, exaspirante a la jefatura de gobierno de la CDMX y coordinador de la mesa de seguridad y parte del equipo de los ‘Diálogos por la Transformación’.

La precandidata a contender por la presidencia de México el próximo 2 de junio, recalcó las inversiones y logros que la capital tuvo bajo su administración como jefa de gobierno de la CDMX ante 600 empresarios estadounidenses, integrantes de la American Society of Mexico y embajadores, entre los que destacaron Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México y Jon Benjamin, embajador de Reino Unido en México.

Por otro lado, Sheinbaum expuso la ‘prosperidad compartida’ que busca en un futuro bajo la 4T.

“Yo soy de las que cree que México tiene que tener un sistema de bienestar y que el estado debe cubrir ese sistema, eso significa acceso a la salud y a la educación de calidad. Eso no significa que la educación particular o que la salud privada no sea permitida, al contrario, qué bueno que exista”, señaló.

Caludia Sheinbaum durante el encuentro ‘American Society Mexico’ pic.twitter.com/8N2F6uOERz — Publimetro México 🌐 📰🏟️🔭🧪🎨💸 (@PublimetroMX) January 15, 2024

Mientras que Larry Rubin, presidente de la American Society of México, detalló que el objetivo de este encuentro con la precandidata presidencial de Morena, PT y PVEM, fue para promover el fortalecimiento de la relación bilateral para que las decisiones de líderes y actores políticos contribuyan al crecimiento de la inversión, así como a la creación de empleos bien remunerados y de calidad.